تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تصويت مؤجل في الكونغرس.. خلاف جمهوري حول حرب ترامب مع إيران

Lebanon 24
21-05-2026 | 23:29
A-
A+
تصويت مؤجل في الكونغرس.. خلاف جمهوري حول حرب ترامب مع إيران
تصويت مؤجل في الكونغرس.. خلاف جمهوري حول حرب ترامب مع إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أرجأ قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي التصويت على مشروع قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من الحرب مع إيران، بعدما تبين صعوبة تأمين الأصوات الكافية لإسقاطه.

وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب، الخميس، على قرار متعلق بصلاحيات الحرب قدّمه الديمقراطيون، ويهدف إلى تعطيل الحملة العسكرية التي يقودها ترامب ضد إيران. لكن قادة الحزب الجمهوري امتنعوا عن طرحه للتصويت بعدما بدا أن الأغلبية اللازمة لرفضه غير مضمونة.

وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، راعي المشروع: "لقد كانت لدينا الأصوات دون أدنى شك وهم يعرفون ذلك، ونتيجة لذلك فإنهم يلعبون لعبة سياسية".

وفي مجلس الشيوخ، يعمل الجمهوريون أيضاً على ضمان الأصوات الكافية لإسقاط قرار آخر بشأن صلاحيات الحرب، بعدما أيّد 4 أعضاء جمهوريين مشروع القرار في تصويت سابق هذا الأسبوع، فيما غاب 3 آخرون.

وتعكس هذه التطورات صعوبة يواجهها قادة الكونغرس الجمهوريون في الحفاظ على الدعم السياسي لطريقة تعامل ترامب مع الحرب، مع إبداء عدد من أعضاء الحزب استعداداً أكبر لمعارضة الرئيس في هذا الملف.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ستيف سكاليس إن التصويت أُجّل إلى حزيران لمنح المشرعين الغائبين فرصة للمشاركة.

أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون، فلم يجب عن أسئلة الصحفيين أثناء مغادرته قاعة المجلس.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصويت مؤجل على قرار فتح هرمز... وخلافات تعطل الحسم في مجلس الأمن
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عن حرب إيران...رسالة من ترامب إلى الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب في رسالة إلى الكونغرس: تبادل النار مع إيران انتهى منذ 7 نيسان ولا أحتاج لتفويض
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فوكس نيوز عن مصادر: إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بإسقاط طائرة مقاتلة أميركية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطيون

مجلس الشيوخ

الديمقراطي

الكونغرس

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:03 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:56 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:52 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:46 | 2026-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:03 | 2026-05-22
Lebanon24
01:56 | 2026-05-22
Lebanon24
01:55 | 2026-05-22
Lebanon24
01:52 | 2026-05-22
Lebanon24
01:46 | 2026-05-22
Lebanon24
01:30 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24