تصويت مؤجل في الكونغرس.. خلاف جمهوري حول حرب ترامب مع إيران

أرجأ قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي التصويت على مشروع قرار يطالب بسحب من الحرب مع ، بعدما تبين صعوبة تأمين الأصوات الكافية لإسقاطه.

وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب، الخميس، على قرار متعلق بصلاحيات الحرب قدّمه ، ويهدف إلى تعطيل الحملة العسكرية التي يقودها ضد إيران. لكن قادة الحزب امتنعوا عن طرحه للتصويت بعدما بدا أن الأغلبية اللازمة لرفضه غير مضمونة.

وقال النائب غريغوري ميكس، راعي المشروع: "لقد كانت لدينا الأصوات دون أدنى شك وهم يعرفون ذلك، ونتيجة لذلك فإنهم يلعبون لعبة سياسية".

وفي ، يعمل الجمهوريون أيضاً على ضمان الأصوات الكافية لإسقاط قرار آخر بشأن صلاحيات الحرب، بعدما أيّد 4 أعضاء جمهوريين مشروع القرار في تصويت سابق هذا الأسبوع، فيما غاب 3 آخرون.

وتعكس هذه التطورات صعوبة يواجهها قادة الجمهوريون في الحفاظ على الدعم السياسي لطريقة تعامل ترامب مع الحرب، مع إبداء عدد من أعضاء الحزب استعداداً أكبر لمعارضة الرئيس في هذا الملف.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ستيف سكاليس إن التصويت أُجّل إلى حزيران لمنح المشرعين الغائبين فرصة للمشاركة.

أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون، فلم يجب عن أسئلة الصحفيين أثناء مغادرته قاعة المجلس.