أين أصبحت المفاوضات الاميركية الايرانية؟ مصدر إيراني كبير يكشف

أكّد ⁠مصدر إيراني كبير لرويترز الخميس إنه ‌لم يتم بعد التوصل ‌إلى ‌اتفاق مع الولايات المتحدة لكن تم ‌تضييق ‌الفجوات، لافتا إلى أنّ اليورانيوم المخصب في ⁠ ‌وسيطرة طهران ⁠على مضيق هرمز ما ⁠زالا من ⁠بين النقاط العالقة.

وبدورها ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر بهدف التوصل إلى "إطار اتفاق".

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ⁠ الخميس، بأن تحصل في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم ‌عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران ‌بأنها ‌لن تسلمه.

وفي حديث للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه، ‌ولا نريده. ‌ربما ⁠ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته".

وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، قال ترامب: "لا نريد رسوم عبور على مضيق هرمز"، في إشارة إلى أهمية ضمان حرية حركة التجارة والطاقة عبر الممر المائي الحيوي.

ويعد الحصول ⁠على ‌اليورانيوم من بين ⁠الأهداف الرئيسية لترامب في حربه على ⁠إيران.

وذكر مصدران إيرانيان كبيران لرويترز، أن المرشد أصدر توجيها يقضي بعدم نقل اليورانيوم، الذي يصل إلى درجة نقاء تقترب من مستويات صنع أسلحة ‌نووية، إلى الخارج.

من جانبه، قال الأميركي ماركو روبيو ⁠للصحفيين الخميس إن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت ‌طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز.

وشدد روبيو على أنه "لا ‌أحد في ‌العالم يؤيد نظام الرسوم. هذا غير مقبول بالمرة، وسيُعيق أي اتفاق دبلوماسي ‌إذا ما استمرت ‌إيران ⁠في السعي وراءه. لذا، فهو يُشكل تهديدا للعالم، وهو أمر غير ⁠قانوني ‌تماما".

وأوضح للصحفيين أنه ⁠تم إحراز بعض التقدم في ⁠المحادثات مع طهران لإنهاء الحرب الأميركية- على ⁠إيران، لكنه أشار إلى أن واشنطن تتعامل مع "نظام متصدع بعض الشيء".

وتابع روبيو قائلا: "هناك بعض الإشارات الإيجابية. لا أريد أن أكون متفائلا بشكل مفرط... لذا، دعونا نرى ‌ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة". (سكاي نيوز)