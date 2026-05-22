تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلاف عميق بين واشنطن وطهران.. ملفان يعرقلان التفاوض

Lebanon 24
22-05-2026 | 00:11
A-
A+
خلاف عميق بين واشنطن وطهران.. ملفان يعرقلان التفاوض
خلاف عميق بين واشنطن وطهران.. ملفان يعرقلان التفاوض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتواصل المحادثات الأميركية ـ الإيرانية عبر الوساطة الباكستانية، وسط جهود لتقليص الفجوات بين الجانبين، لكن ملفي اليورانيوم عالي التخصيب ومضيق هرمز لا يزالان في صدارة النقاط العالقة.

ورغم إشارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إلى وجود "بعض المؤشرات الجيدة" في المحادثات، يتمسك كل طرف بموقفه حيال مصير مخزون إيران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستحصل في النهاية على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفاً: "سنحصل عليه.. لسنا بحاجة إليه، ولا نريده. ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته".

في المقابل، ترفض طهران نقل المخزون، الذي يقدّر بنحو 440 كيلوغراماً، وهو ما يكفي نظرياً لصنع ما بين 6 و10 قنابل نووية إذا رُفعت نسبة تخصيبه من 60% إلى 90%.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى احتمال موافقة إيران على تفكيك اليورانيوم داخل أراضيها، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو نقله إلى دولة ثالثة قد تكون الصين.

ويُعد نقل اليورانيوم عالي التخصيب بين الدول من أكثر الملفات حساسية، إذ يخضع لتشريعات دولية صارمة وإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن أطر مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

أما في ملف مضيق هرمز، فتتمسك إيران بفرض قواعد جديدة بعد الحرب، عبر هيئة مستحدثة تشرف على الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط تقارير عن فرض رسوم على بعض السفن.

في المقابل، ينص القانون الدولي للبحار، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، على حق السفن في المرور عبر المضائق الدولية من دون عوائق.

ويُعد مضيق هرمز ممراً مائياً دولياً، كغيره من المضائق التي تربط بين بحرين أو منطقتين من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة، مثل باب المندب وملقا. (العربية)

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلافات عميقة بين واشنطن وطهران تعرقل المفاوضات قبل الموعد النهائي
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤول إيراني: انعدام ثقة طهران العميق بالبيت الأبيض ومطالب ترامب المتشددة يعرقلان التقدم
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: نأمل أن يتم حل جميع الملفات العالقة بين واشنطن وطهران خلال فترة الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: تفاهمات تشمل 80% من الملف النووي بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

إيران على

الإيرانية

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:11 | 2026-05-22
Lebanon24
02:03 | 2026-05-22
Lebanon24
01:56 | 2026-05-22
Lebanon24
01:55 | 2026-05-22
Lebanon24
01:52 | 2026-05-22
Lebanon24
01:46 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24