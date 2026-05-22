واشنطن تجمّد صفقة أسلحة لتايوان.. ذخائر الحرب مع إيران أولاً

أعلنت الأميركي تعليق صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، بهدف الحفاظ على الذخائر المخصصة للحرب على .

وقال وزير البحرية بالوكالة هونغ كاو، خلال جلسة في الخميس، إن توقف الصفقة مؤقتاً للتأكد من امتلاكها ما يكفي من الذخائر لعملية "إبيك فيوري"، مضيفاً أن مبيعات الأسلحة الخارجية ستُستأنف عندما ترى الإدارة ذلك مناسباً.

وأوضح كاو أن قرار المضي في الصفقة، التي ستكون الأكبر من نوعها لتايوان، يعود إلى بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وكان الكونغرس الأميركي قد وافق على الحزمة في كانون الثاني، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة النهائية. وفي حال إقرارها، ستتجاوز صفقة أسلحة سابقة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار وافق عليها ترامب في كانون الأول.

وقال رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ تاي إن بلاده ستواصل السعي للحصول على الأسلحة، فيما حذر محللون من أن التعليق قد يزيد القلق في تايوان بشأن مستوى الدعم الأميركي.

وكان ترامب قد أكد أنه ناقش الصفقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً في مقابلة مع "فوكس نيوز" إلى أنه "قد" يوافق عليها أو "قد لا" يفعل، كما لمح إلى إمكان استخدامها كورقة تفاوض.

وتعارض أي دعم عسكري أميركي لتايوان، التي تعدها جزءاً من أراضيها. ورغم أن واشنطن لا تعترف رسمياً بتايوان، فإنها ملتزمة بمساعدتها على الدفاع عن نفسها بموجب قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979.