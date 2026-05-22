تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تجمّد صفقة أسلحة لتايوان.. ذخائر الحرب مع إيران أولاً

Lebanon 24
22-05-2026 | 00:20
A-
A+
واشنطن تجمّد صفقة أسلحة لتايوان.. ذخائر الحرب مع إيران أولاً
واشنطن تجمّد صفقة أسلحة لتايوان.. ذخائر الحرب مع إيران أولاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، بهدف الحفاظ على الذخائر المخصصة للحرب على إيران.

وقال وزير البحرية بالوكالة هونغ كاو، خلال جلسة في مجلس الشيوخ الخميس، إن واشنطن توقف الصفقة مؤقتاً للتأكد من امتلاكها ما يكفي من الذخائر لعملية "إبيك فيوري"، مضيفاً أن مبيعات الأسلحة الخارجية ستُستأنف عندما ترى الإدارة ذلك مناسباً.

وأوضح كاو أن قرار المضي في الصفقة، التي ستكون الأكبر من نوعها لتايوان، يعود إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وكان الكونغرس الأميركي قد وافق على الحزمة في كانون الثاني، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية. وفي حال إقرارها، ستتجاوز صفقة أسلحة سابقة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار وافق عليها ترامب في كانون الأول.

وقال رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ تاي إن بلاده ستواصل السعي للحصول على الأسلحة، فيما حذر محللون من أن التعليق قد يزيد القلق في تايوان بشأن مستوى الدعم الأميركي.

وكان ترامب قد أكد أنه ناقش الصفقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً في مقابلة مع "فوكس نيوز" إلى أنه "قد" يوافق عليها أو "قد لا" يفعل، كما لمح إلى إمكان استخدامها كورقة تفاوض.

وتعارض الصين أي دعم عسكري أميركي لتايوان، التي تعدها جزءاً من أراضيها. ورغم أن واشنطن لا تعترف رسمياً بتايوان، فإنها ملتزمة بمساعدتها على الدفاع عن نفسها بموجب قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن تجمد تعاونها الأمني وتمويلها للعراق
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:58 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف يتصاعد.. إسرائيل تجمّد بيع السلاح لفرنسا
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:58 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مصادر: البنتاغون يدرس تحويل أسلحة مخصصة لأوكرانيا للشرق الأوسط مع استنزاف الحرب لذخائر أميركية
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مبيعات السلاح لتايوان ورقة تفاوض بيد الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 09:17:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

مجلس الشيوخ

دارة الرئيس

وزير الدفاع

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:11 | 2026-05-22
Lebanon24
02:03 | 2026-05-22
Lebanon24
01:56 | 2026-05-22
Lebanon24
01:55 | 2026-05-22
Lebanon24
01:52 | 2026-05-22
Lebanon24
01:46 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24