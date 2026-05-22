في حال استؤنفت الحرب.. هذا ما أعلنه مسؤول اميركي

وأشار إلى أن مبيعات الأسلحة لتايوان "عُلِّقت" لضمان حصول الجيش الأميركي على ذخائر كافية لعملياته في إيران. وسط تلويح الرئيس الأميركي بإمكانية العودة للحرب ضد ، في حال لم يتم التوصل لاتفاق، أوضح القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي، هونغ كاو أن "تأكد من أن لدى بلاده ما يكفي من الذخائر لعملياته"، في حال استؤنفت الحرب.

وردا على سؤال في جلسة في أمس الخميس حول صفقة شراء الأسلحة المتعثرة التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار من قبل تايوان، قال كاو إنها عُلّقت "للتأكد من أن لدينا الذخائر التي نحتاج إليها لعملية إيبك فيوري (الغضب الملحمي) والتي لدينا الكثير منها".



كما أضاف قائلاً "لكننا نريد التأكد فقط من أن لدينا كل شيء، ثم ستُستأنف مبيعات الأسلحة عندما ترى الإدارة ذلك ضروريا".