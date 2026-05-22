عربي-دولي

على الرغم من انتهاء الاعمال القتالية.. منظمات دولية: الوضع الإنساني في غزة ما زال كارثياً

Lebanon 24
22-05-2026 | 00:26
أكدت ثلاث منظمات دولية غير حكومية أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال "كارثياً"، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تبني مجلس الأمن خطة السلام الخاصة بالقطاع، داعية إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بإدخال المساعدات.
وقالت منظمات "أوكسفام" و"سايف ذي تشلدرن" و"ريفيوجيز إنترناشونال"، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن هناك "فجوات كبيرة" بين الالتزامات المعلنة وتنفيذها الفعلي على الأرض.

وكان مجلس الأمن قد تبنى في نوفمبر 2025 قراراً يدعم خطة السلام الأميركية لغزة، ويتضمن استئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، إلا أن المنظمات الثلاث أكدت أن سكان القطاع "ما زالوا يفتقرون إلى كل شيء".
وقالت رئيسة منظمة "أوكسفام أميركا" آبي ماكسمان إن إسرائيل لا تزال تمنع دخول إمدادات أساسية، من بينها أنابيب إصلاح شبكات المياه ومواد الإيواء والإمدادات الطبية. وأضافت أن نقص معدات الصرف الصحي والنظافة يعرض العائلات لخطر الأمراض الناتجة عن مياه الصرف المكشوفة.

من جانبها، أكدت جانتي سوريبتو من منظمة "سايف ذي تشلدرن" أن الأطفال ما زالوا يصلون إلى العيادات وهم يعانون سوء تغذية حاد، مشيرة إلى أن الأعداد ارتفعت في أبريل مقارنة بشهر يناير. كما لفتت إلى أن نحو 600 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم للعام الثالث على التوالي بسبب انهيار النظام التعليمي.
 
