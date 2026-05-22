"سنتكوم": نحافظ على أعلى الجاهزية خلال حصار إيران

أعلنت الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية تحافظ على "أعلى درجات الجاهزية" خلال تنفيذ الحصار البحري المفروض على ، بالتزامن مع تصاعد التوتر في واستمرار الضغوط على .ونشرت "سنتكوم" مشاهد لإقلاع مقاتلات تابعة للبحرية الأميركية من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في بحر العرب، مؤكدة أن مجموعة الحاملة القتالية تواصل تنفيذ مهامها بكامل الجاهزية أثناء فرض الحصار على الموانئ .

وقالت القيادة المركزية في بيان عبر منصة "إكس" إن المجموعة البحرية "تحافظ على الجاهزية القصوى أثناء تطبيق الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية".ويأتي ذلك وسط تصعيد مستمر بين وطهران بشأن الملف وحرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث تؤكد أنها تنفذ عمليات بحرية واسعة لضمان أمن الممرات المائية ومنع إيران من استخدام المضيق كورقة ضغط.حصار فولاذيوكان الرئيس الأميركي قد أعلن في وقت سابق أن البحرية الأميركية "تسيطر فعلياً" على مضيق هرمز من خلال ما وصفه ب"الحصار الفولاذي"، مؤكداً أن واشنطن تريد إبقاء المضيق مفتوحاً "بلا رسوم أو قيود".