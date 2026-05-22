|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"سنتكوم": نحافظ على أعلى الجاهزية خلال حصار إيران

22-05-2026 | 00:48
سنتكوم: نحافظ على أعلى الجاهزية خلال حصار إيران
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية تحافظ على "أعلى درجات الجاهزية" خلال تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، بالتزامن مع تصاعد التوتر في الخليج واستمرار الضغوط على طهران.
ونشرت "سنتكوم" مشاهد لإقلاع مقاتلات تابعة للبحرية الأميركية من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في بحر العرب، مؤكدة أن مجموعة الحاملة القتالية تواصل تنفيذ مهامها بكامل الجاهزية أثناء فرض الحصار على الموانئ الإيرانية.
وقالت القيادة المركزية في بيان عبر منصة "إكس" إن المجموعة البحرية "تحافظ على الجاهزية القصوى أثناء تطبيق الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية".

ويأتي ذلك وسط تصعيد مستمر بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي وحرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث تؤكد الولايات المتحدة أنها تنفذ عمليات بحرية واسعة لضمان أمن الممرات المائية ومنع إيران من استخدام المضيق كورقة ضغط.

حصار فولاذي
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن البحرية الأميركية "تسيطر فعلياً" على مضيق هرمز من خلال ما وصفه ب"الحصار الفولاذي"، مؤكداً أن واشنطن تريد إبقاء المضيق مفتوحاً "بلا رسوم أو قيود".
