تدريب جوي أميركي في سماء كراكاس

أعلنت موافقتها على تنفيذ تدريب جوي عسكري أميركي فوق العاصمة كراكاس، في خطوة تعكس التحول اللافت في العلاقات بين البلدين بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق .وقال إيفان خيل إن السلطات وافقت، بناءً على طلب السفارة الأميركية، على إجراء تدريب لعمليات الإخلاء السبت المقبل تحسباً ل"حالات طوارئ طبية أو أحداث كارثية".وأوضح أن التدريب سيشمل تحليق طائرتين فوق كراكاس وهبوطهما داخل منشآت السفارة الأميركية، في مشهد غير مسبوق منذ القطيعة والتوتر بين البلدين.