تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع في اعداد الاصابات والوفيات.. الإيبولا يتمدد في الكونغو

Lebanon 24
22-05-2026 | 00:58
A-
A+
ارتفاع في اعداد الاصابات والوفيات.. الإيبولا يتمدد في الكونغو
ارتفاع في اعداد الاصابات والوفيات.. الإيبولا يتمدد في الكونغو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتواصل تفشي فيروس الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بوتيرة متسارعة، مع ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها إلى 671 إصابة و160 وفاة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الكونغولية.
Advertisement

وأكدت الوزارة تسجيل 64 إصابة مؤكدة مخبرياً وست وفيات مؤكدة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدم الإبلاغ عن جميع الحالات.

ويتركز التفشي الحالي في مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو، قرب الحدود مع أوغندا وجنوب السودان، وهو التفشي السابع عشر للإيبولا الذي تشهده البلاد منذ عام 1976.
ويشمل التفشي الحالي سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس الإيبولا، وهي سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، ما يزيد من صعوبة احتواء المرض ويثير مخاوف دولية متصاعدة.

ويُعد الإيبولا من أكثر الأمراض الفيروسية فتكاً، إذ ينتقل عبر الاتصال المباشر بالمصابين أو سوائل الجسم، وقد تسبب وباء غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2015 في وفاة أكثر من 11 ألف شخص.
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: تقديرات بوفاة 131 شخصا بإيبولا في الكونغو الديموقراطية من بين 513 يشتبه بإصابتهم
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أعداد النازحين والضحايا في التقرير اليومي لإدارة مخاطر الكوارث
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس إيبولا إلى 139
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاعلان عن عشرات الإصابات... إحراق مركز لعلاج إيبولا في الكونغو
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 11:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة

منظمة الصحة

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

السودان

أفريقيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-05-22
Lebanon24
04:11 | 2026-05-22
Lebanon24
03:51 | 2026-05-22
Lebanon24
03:34 | 2026-05-22
Lebanon24
03:32 | 2026-05-22
Lebanon24
03:28 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24