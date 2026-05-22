ارتفاع في اعداد الاصابات والوفيات.. الإيبولا يتمدد في الكونغو

ويتركز التفشي الحالي في مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو، قرب الحدود مع أوغندا وجنوب ، وهو التفشي السابع عشر للإيبولا الذي تشهده البلاد منذ عام 1976. يتواصل تفشي الإيبولا في شرق الكونغو بوتيرة متسارعة، مع ارتفاع عدد الحالات المشتبه بها إلى 671 إصابة و160 وفاة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الكونغولية.وأكدت الوزارة تسجيل 64 إصابة مؤكدة مخبرياً وست وفيات مؤكدة، فيما حذرت من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدم الإبلاغ عن جميع الحالات.ويتركز التفشي الحالي في مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو، قرب الحدود مع أوغندا وجنوب ، وهو التفشي السابع عشر للإيبولا الذي تشهده البلاد منذ عام 1976.

ويشمل التفشي الحالي سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس الإيبولا، وهي سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد، ما يزيد من صعوبة احتواء المرض ويثير مخاوف دولية متصاعدة.



ويُعد الإيبولا من أكثر الأمراض الفيروسية فتكاً، إذ ينتقل عبر الاتصال المباشر بالمصابين أو سوائل الجسم، وقد تسبب وباء غرب بين عامي 2014 و2015 في وفاة أكثر من 11 ألف شخص.