ترامب: حرب إيران قد تحول دون حضوري زفاف ابني

وأضاف ترامب، خلال حديثه للصحافيين في المكتب البيضوي، أنه "سيحاول" حضور الحفل الذي وصفه بأنه "احتفال صغير ومغلق"، لكنه أشار إلى أن انشغاله بالملف قد يمنعه من ذلك.



كما تحدث ترامب بنبرة ساخرة عن التغطية الإعلامية المتوقعة، قائلاً إن ستهاجمه سواء حضر الزفاف أو غاب عنه. وأضاف: "هذه معركة لا يمكنني أن أربحها.. إذا حضرت سأتعرض للهجوم، وإذا لم أحضر سأتعرض للهجوم أيضاً من إعلام الأخبار الكاذبة".



ويأتي ذلك بينما يسعى ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران بعد أسابيع من التصعيد العسكري والاقتصادي، وهي الأزمة التي انعكست على شعبيته داخلياً مع ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.