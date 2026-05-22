ترامب: حرب إيران قد تحول دون حضوري زفاف ابني

Lebanon 24
22-05-2026 | 01:06
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تحول دون حضوره حفل زفاف ابنه الأكبر دونالد ترامب جونيور، المقرر نهاية الأسبوع الجاري في جزر البهاما، معتبراً أن توقيت المناسبة "غير مناسب" في ظل التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب، خلال حديثه للصحافيين في المكتب البيضوي، أنه "سيحاول" حضور الحفل الذي وصفه بأنه "احتفال صغير ومغلق"، لكنه أشار إلى أن انشغاله بالملف الإيراني قد يمنعه من ذلك.

وقال: "لدي إيران وأمور أخرى"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية والتصعيد المرتبط بالحرب مع طهران، بحسب ما نقلته فرانس برس.
كما تحدث ترامب بنبرة ساخرة عن التغطية الإعلامية المتوقعة، قائلاً إن وسائل الإعلام ستهاجمه سواء حضر الزفاف أو غاب عنه. وأضاف: "هذه معركة لا يمكنني أن أربحها.. إذا حضرت سأتعرض للهجوم، وإذا لم أحضر سأتعرض للهجوم أيضاً من إعلام الأخبار الكاذبة".

ويأتي ذلك بينما يسعى ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران بعد أسابيع من التصعيد العسكري والاقتصادي، وهي الأزمة التي انعكست على شعبيته داخلياً مع ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
