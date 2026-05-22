في غزة.. سقوط شهيد إثر استهداف بمسيرة إسرائيلية

استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، جراء استهدافه بقنبلة أسقطتها طائرة إسرائيلية مسيّرة في مدينة جنوبي .

Advertisement



وأفادت مصادر طبية بوصول جثمان رأفت عادل بريكة (42 عاماً) إلى المستشفى، عقب استهدافه من قبل مسيّرة إسرائيلية غرب رفح.







وذكر شهود أن طائرة من طراز "كواد كابتر" استهدفت راعي أغنام في منطقة الشاكوش، مما أدى إلى استشهاده على الفور.





وبالتوازي، كثّفت المدفعية قصفها على المناطق الشرقية لمدينة جنوب القطاع.