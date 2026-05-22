عربي-دولي

حديث عن "هجوم إيراني" محتمل.. هذا ما كشفته "تحذيرات إسرائيلية"

Lebanon 24
22-05-2026 | 07:52
حديث عن هجوم إيراني محتمل.. هذا ما كشفته تحذيرات إسرائيلية
حذرت تقديرات استخباراتية إسرائيلية من احتمال تنفيذ إيران هجوماً مفاجئاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إسرائيل ودول خليجية، في وقت يترقب فيه العالم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استئناف الهجمات ضد طهران.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن التحذيرات جاءت عقب تقييمات أمنية شارك فيها مسؤولون عسكريون كبار ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.


وبحسب التقرير، تخشى إسرائيل أن تبادر طهران إلى تنفيذ هجوم استباقي قبل أي تحرك أميركي أو إسرائيلي جديد، بهدف تغيير موازين الردع وفرض معادلات جديدة في المنطقة.


وتأتي هذه التطورات وسط تباينات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مواصلة المسار التفاوضي أو العودة للخيار العسكري.


وأشار التقرير إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية وشعبة العمليات عقدتا اجتماعات مع مسؤولين أميركيين لتبادل المعلومات الاستخباراتية ورفع مستوى الجاهزية.


كذلك، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تقييمات أمنية مع كبار القادة العسكريين، إلى جانب اتصالات مع نظرائه الأميركيين لتنسيق أي رد محتمل على هجوم إيراني مفاجئ. (سكاي نيوز عربية)
 
 
