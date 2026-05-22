كوريا الجنوبية تتوعد بالرد إذا ثبت الاعتداء على نشطائها في "أسطول الصمود"

تعهدت ، اليوم الجمعة، بالرد على إذا ثبت تعرض نشطائها المشاركين في "أسطول الصمود" لاعتداءات إسرائيلية.وأعلنت الجنوبية في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة "يونهاب"، أنها أعربت لإسرائيل عن قلقها إزاء ادعاءات الناشطين العائدين تعرضهما للاعتداء على يد القوات بعد احتجازهما على متن سفينتي مساعدات متجهتين إلى .وقالت الوزارة: "أبلغت الحكومة الجانب بقلقنا الشديد، وستتخذ إجراءات تتناسب مع خطورة الأمر اعتمادًا على نتائج جهود تقصي الحقائق".وأضافت أنها "تأخذ على محمل الجد" شهادات الناشطين بأنهما تعرضا للاعتداء من قبل القوات الإسرائيلية.