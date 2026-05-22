فيروس قاتل بلا لقاح.. الصحة العالمية تحذر من سلالة إيبولا الجديدة

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، محمد يعقوب جنابي، اليوم الجمعة، إن من الخطأ الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي إيبولا، محذرًا من أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشار خارج الكونغو وأوغندا.وأضاف جنابي، في مقابلة بمقر في ، أوردتها وكالة " "، أنه "سيكون من الخطأ الفادح الاستخفاف بذلك، خاصة مع فيروس من سلالة بونديبوجيو، التي لا يوجد لدينا لقاح للوقاية منها".وقال: "لذا، أود أن أشجع الجميع حقًا على مساعدة بعضنا بعضًا، يمكننا السيطرة على هذا الأمر".وأشار إلى أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو لم يحظ باهتمام عالمي كبير مماثل لما حظي به تفشي فيروس هانتا هذا الشهر، الذي أصاب ركاب سفينة سياحية عليها ركاب من 23 دولة، بما في ذلك دول عظمى.