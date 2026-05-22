عربي-دولي
فيروس قاتل بلا لقاح.. الصحة العالمية تحذر من سلالة إيبولا الجديدة
Lebanon 24
22-05-2026
|
09:48
قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، محمد يعقوب جنابي، اليوم الجمعة، إن من الخطأ الاستخفاف بالمخاطر التي يشكلها تفشي
فيروس
إيبولا، محذرًا من أن حالة واحدة فقط قد تؤدي إلى انتشار
الفيروس
خارج
جمهورية
الكونغو
الديمقراطية
وأوغندا.
وأضاف جنابي، في مقابلة بمقر
منظمة الصحة العالمية
في
جنيف
، أوردتها وكالة "
رويترز
"، أنه "سيكون من الخطأ الفادح الاستخفاف بذلك، خاصة مع فيروس من سلالة بونديبوجيو، التي لا يوجد لدينا لقاح للوقاية منها".
وقال: "لذا، أود أن أشجع الجميع حقًا على مساعدة بعضنا بعضًا، يمكننا السيطرة على هذا الأمر".
وأشار إلى أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو لم يحظ باهتمام عالمي كبير مماثل لما حظي به تفشي فيروس هانتا هذا الشهر، الذي أصاب ركاب سفينة سياحية عليها ركاب من 23 دولة، بما في ذلك دول عظمى.
تابع
