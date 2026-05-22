تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عقوبات أوروبية تلوح في الأفق ضد وزير إسرائيلي بسبب "أسطول غزة"

Lebanon 24
22-05-2026 | 10:49
A-
A+

عقوبات أوروبية تلوح في الأفق ضد وزير إسرائيلي بسبب أسطول غزة
عقوبات أوروبية تلوح في الأفق ضد وزير إسرائيلي بسبب أسطول غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت "هيئة البث" العبرية أنه من المتوقع أن تحذو دول الاتحاد الأوروبي حذو بولندا التي أعلنت مساء أمس أنها فرضت حظرًا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك بعد عاصفة من الانتقادات والتوبيخات التي أثارها بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهين نشطاء أسطول غزة.
Advertisement


وقالت الهيئة إن اقتراحًا مماثلًا سيطرح في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وجاء في بيان يتعلق باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى بولندا: "في ضوء ظروف الاعتقال والمعاملة المروعة التي تعرض لها نشطاء قافلة التضامن العالمية، بمن فيهم مواطنون بولنديون، من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبموافقة ورغبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يُطلب من السفير الإسرائيلي في وارسو المثول أمام وزارة الخارجية البولندية". 

وتسلّم السفير مذكرة رسمية تطالب باحترام حقوق وكرامة المحتجزين، ومعاملتهم وفقًا للمعايير الدولية، وإجراء تحقيق في ملابسات الحادث، وإدانة المسؤولين عنه، مع مطالبة السلطات الإسرائيلية بالاعتذار.

وتُعد بولندا أول دولة تتخذ إجراءً كذاك عقب انتشار الفيديو المُهين، وقالت "هيئة البث" إنها بذلك تُمهّد للتصويت المُتوقع في 15 من حزيران القادم، والذي سيُطلب فيه من جميع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اقتراح فرض عقوبات شخصية على بن غفير، بما في ذلك حظر دخوله إلى دول الاتحاد الأوروبي وفرض قيود اقتصادية.

وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم التوصل إلى الإجماع اللازم في الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الأمر، حتى الآن، "ولكن يُتوقع أن يتم التوصل إليه قريبًا".
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: إيطاليا تطالب بعقوبات أوروبية على بن غفير بسبب المعاملة المسيئة لناشطي أسطول غزة
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات تلوح في الأفق
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتّحاد الأوروبيّ: وضعنا نظام عقوبات جديد ضدّ إيران بسبب إغلاق مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة رواتب تلوح في الأفق: هل تعجز الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها؟
lebanon 24
Lebanon24
22/05/2026 20:40:38 Lebanon 24 Lebanon 24

دول الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

وزارة الخارجية

الأمن القومي

الإسرائيلية

وزير الأمن

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:27 | 2026-05-22
Lebanon24
13:21 | 2026-05-22
Lebanon24
13:17 | 2026-05-22
Lebanon24
12:54 | 2026-05-22
Lebanon24
12:19 | 2026-05-22
Lebanon24
10:24 | 2026-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24