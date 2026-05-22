روبيو: أعتقد أن هناك تقدما بشأن إيران

22-05-2026 | 12:54
روبيو: أعتقد أن هناك تقدما بشأن إيران
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن بلاده أحرزت "بعض التقدم" في المفاوضات مع إيران، لكنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لم يحدث بعد، مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا بهذا الشأن.

وبشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، أوضح روبيو، خلال مؤتمر صحفي: "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد"، مضيفا: "أحرزنا بعض التقدم مع إيران لكنني لا أريد المبالغة".

وأضاف روبيو أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، معربا عن أمله في فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن "مطامحها النووية".

وأشار إلى أن هناك عدة دول أعربت عن رغبتها في العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مؤكدا ضرورة العمل على إزالة الألغام البحرية في المضيق، مع وضع خطط بديلة في حال رفضت إيران إعادة فتحه.

وقال روبيو: "نتعامل مع مجموعة من الأشخاص ⁠صعبي المراس ‌للغاية، وإذا لم يتغير الوضع، فقد أوضح الرئيس ⁠أن لديه خيارات أخرى".

وأردف: "إنه (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) يفضل خيارا ⁠بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق جيد، لكنه عبر بنفسه عن قلقه من أن ذلك قد ⁠لا يكون ممكنا. لكننا سنواصل المحاولة".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع الباكستانيين الذين يتوسطون في المحادثات مع إيران.

وذكر روبيو بعد اجتماع حلف الأطلسي أن الولايات المتحدة لم تقدم طلبا محددا للحلف اليوم للحصول على المساعدة بشأن مضيق هرمز، لكنه ‌شدد على ضرورة وجود خطة بديلة إذا رفضت إيران إعادة فتح الممر البحري.

ترامب بشأن إيران: المحادثات ستستمر خلال مطلع الأسبوع ولا أعتقد أن هناك اختلافات جوهرية كثيرة
ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة بشأن المفاوضات
روبيو: الإيرانيون سيكونون مخطئين إذا اعتقدوا أننا سنقدم تنازلات للتوصل لصفقة
