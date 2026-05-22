Najib Mikati
عربي-دولي

بوتين: هجوم أوكراني على لوغانسك يسفر عن 6 قتلى

Lebanon 24
22-05-2026 | 13:27
بوتين: هجوم أوكراني على لوغانسك يسفر عن 6 قتلى
بوتين: هجوم أوكراني على لوغانسك يسفر عن 6 قتلى
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنّ هجومًا أوكرانيًا استهدف سكن طلاب كلية ستاروبيلسك التربوية في لوغانسك أسفر عن قتل ستة أشخاص، وفق وكالة سبوتنيك.
 وقال بوتين خلال لقاء مع خريجي الدفعة الأولى من برنامج "زمن الأبطال": "أؤكد أهمية هذا الأمر: لا توجد منشآت عسكرية أو منشآت تابعة لأجهزة الأمن أو أي خدمات ذات صلة بالقرب من السكن الطلابي".

وتابع: "الليلة الماضية، شنّ النظام النازي الجديد الذي استولى على السلطة في كييف هجومًا إرهابيًا على سكن طلاب كلية ستاروبيلسك التربوية. في الليل، فيما كان الطلاب نائمين". 
وأضاف بوتين "لم تكن الغارة عرضية. لقد وقعت على 3 موجات، باستخدام 16 طائرة مسيّرة في الموقع نفسه"، موضحًا أن "هذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الإرهابية لنظام كييف".

وأشار بوتين إلى أنه "بحسب التقارير -التي كنت أتابعها طوال الوقت- من رئيس الجمهورية، ليونيد إيفانوفيتش باسيتشنيك، ووزير الدفاع، ووزير الطوارئ، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، نعلم حاليًا بمقتل 6 أشخاص".

 وخاطب جنود القوات الأوكرانية بالقول: "لا تُنفّذوا الأوامر الإجرامية للمجلس العسكري غير الشرعي والفاسد. وإلا، ستصبحون أنتم أنفسكم شركاء في هذه الجرائم".

وأشار إلى أنه "تم توجيه وزارة الخارجية لإبلاغ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بهذه الجريمة".
 
وأكد "ندرك أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكننا الاكتفاء بتصريحات وزارة الخارجية. لذا، أصدرت الأوامر لوزارة الدفاع الروسية بتقديم مقترحاتها". 

بدورها، قالت مفوضة حقوق الأطفال، ماريا لفوفا-بيلوفا، اليوم الجمعة، إن 18 طفلًا لا يزالون تحت أنقاض السكن الطلابي في ستاروبيلسك.

وكتبت على منصة "ماكس": "تشير التقديرات الأولية إلى أن 18 طفلًا قد لا يزالون تحت الأنقاض. ندعو الله ألا يرتفع عدد الضحايا".
بوتين: أوكرانيا نفذت هجوما إرهابيا في لوغانسك
اشتباكات داخل سوق السويداء تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في اليمن
روسيا: 5 قتلى في هجوم بمسيّرات أوكرانية على القرم
