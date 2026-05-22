بقائي: الأولوية لإنهاء الحرب والخلافات مع واشنطن لا تزال كبيرة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن التركيز الحالي ينصب على إنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه ليس من المقرر حالياً مناقشة التفاصيل المتعلقة بالملف النووي. وأضاف أن مسألة مضيق هرمز وما تصفه واشنطن بـ«الحصار البحري» على إيران يجب أن تكون أيضاً ضمن النقاشات، معتبراً أنه لن يتم الوصول إلى نتائج في هذه المرحلة إذا جرى التركيز على تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب.
وأوضح أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، يمثل قضية بالغة الأهمية بالنسبة لطهران، لافتاً إلى أن الخلافات مع واشنطن لا تزال كبيرة، خصوصاً بعد «الجرائم المرتكبة» خلال الأشهر الماضية.
كما كشف أن وفداً من قطر يجري حالياً محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما لا يزال الجانب الباكستاني يؤدي دور الوسيط في المفاوضات. وشدد على أنه لا يمكن القول إن الاتفاق بات قريباً بالضرورة، موضحاً أن الزيارات الجارية إلى طهران تأتي ضمن المسار الدبلوماسي وتركز بشكل أساسي على مسألة إنهاء الحرب.