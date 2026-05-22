فيدان يجري مباحثات مع روبيو على هامش اجتماع للناتو

أجرى هاكان فيدان، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية (ناتو) في مدينة هلسينغبورغ السويدية.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول التي تناولها الوزيران.

واستضافت السويد، الخميس والجمعة، اجتماعا لوزراء خارجية دول الناتو تناول الاستعدادات لقمة ، وقضايا تتعلق بوحدة الأعضاء، والتعاون عبر الأطلسي، وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، ومواصلة دعم ، وتحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات فعّالة.

كما بحث الاجتماع التطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز، وتداعياتها على الأمن الأطلسي والبيئة الأمنية العالمية.