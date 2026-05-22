فيدان يجري مباحثات مع روبيو على هامش اجتماع للناتو

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدينة هلسينغبورغ السويدية.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول القضايا التي تناولها الوزيران.
واستضافت السويد، الخميس والجمعة، اجتماعا لوزراء خارجية دول الناتو تناول الاستعدادات لقمة أنقرة، وقضايا تتعلق بوحدة الأعضاء، والتعاون عبر الأطلسي، وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، ومواصلة دعم أوكرانيا، وتحويل الإنفاق الدفاعي المتزايد إلى قدرات فعّالة.
كما بحث الاجتماع التطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز، وتداعياتها على الأمن الأوروبي الأطلسي والبيئة الأمنية العالمية.