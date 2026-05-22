الإمارات ترفض "مسار إيران البديل" لعبور مضيق هرمز

أعلنت ، رفضها، إلى جانب 4 دول خليجية، ما وصفته بـ"المسار البديل" الذي اقترحته لعبور ، مرحبة بقرار أممي يدعو إلى اتخاذ خطوات لضمان سلامة الملاحة بالمضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وقالت الإمارات، في بيان لخارجيتها، إنها أصدرت، خلال أعمال جلسة لجنة السلامة البحرية، ، بيانا مشتركا، وقعت عليه والكويت وقطر والسعودية، أكد "الرفض القاطع" للمسار البديل الذي اقترحته إيران لعبور مضيق هرمز.

وأعربت الدول الموقعة على البيان عن رفضها ما سمته إيران "هيئة مضيق الفارسي"، معتبرة أن الخطوة "تمثل انتهاكا للقانون الدولي وحرية الملاحة، وتقوض دور المنظمة البحرية الدولية في تنظيم الملاحة الآمنة بالمضيق".