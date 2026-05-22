ترامب يؤجل توقيع أمر تنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي

أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوقيع على أمر تنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي بسبب شعوره بالقلق إزاء إمكانية أن يضر بهذه الصناعة.
وقال ترامب إنه أرجأ التوقيع لأن ما رآه في نص القرار لم يعجبه. وأعلن عن التغييرات قبل ساعات من فعالية مقررعقدها في المكتب البيضاوي.
وصرح ترامب للصحفيين في فعالية بالمكتب البيضاوي غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي: "إننا نتفوق على الصين، إننا نتفوق على الجميع، ولا أود أن أقوم بأي شيء يقف في مواجهة هذه الصدارة".
ويأتي الدفع نحو اتخاذ إجراء حكومي لفحص أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي بسبب القلق المتزايد داخل قطاع البنوك والمؤسسات الأخرى بشأن القفزات في قدرات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني في البرمجيات العالمية.