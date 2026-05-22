إيران: المباحثات بشأن نقاط الخلاف مع واشنطن لا تزال مستمرة

أفادت وكالة «تسنيم» نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن المحادثات بشأن نقاط الخلاف لا تزال مستمرة من دون التوصل إلى نتائج نهائية حتى الآن، مشيراً إلى أن الوسيط يواصل نقل وتبادل المقترحات بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن التركيز الحالي ينصب على ملف «إنهاء الحرب»، وأنه لن يتم التطرق إلى أي قضايا أخرى قبل حسم هذا الملف بشكل نهائي. كما أوضح أن بعض التقدم تحقق في عدد من الملفات مقارنة بالفترات السابقة، لكن أي اتفاق لن يتم إلا بعد التوصل إلى صياغة نهائية وتفاهم شامل حول جميع الخلافية، مؤكداً أن ما نُشر في بعض الغربية حول تفاصيل التفاهم غير دقيق.