صحة
إيبولا يفاقم القلق في الكونغو.. أكثر من 200 وفاة محتملة
Lebanon 24
24-05-2026
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الإعلام
في الكونغو أن عدد الوفيات المحتملة بفيروس إيبولا تجاوز 200 حالة، فيما بلغت الوفيات المؤكدة 10 حالات.
وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن المؤشرات الوبائية تشير إلى تسجيل 204 وفيات محتملة مرتبطة بإيبولا، إضافة إلى 10 وفيات مؤكدة.
وبحسب البيان، تم تأكيد 91 إصابة، بينها 84 حالة في مقاطعة إيتوري، و6 حالات في كيفو الشمالية، وحالة واحدة في كيفو الجنوبية، فيما بلغ عدد الإصابات المفترضة 867 حالة.
وكانت
منظمة الصحة العالمية
قد أعلنت سابقاً أن تفشي إيبولا الناجم عن
فيروس
"بونديبوغيو" في
جمهورية
الكونغو
الديمقراطية
وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.
وينتقل فيروس إيبولا من الحيوانات البرية إلى البشر، ثم ينتشر بين الأشخاص. وتشمل أعراضه الأولى الحمى والتشنجات العضلية والصداع والتهاب الحلق، قبل أن يتطور في بعض الحالات إلى خلل في وظائف الكلى والكبد ونزيف داخلي أو خارجي.
