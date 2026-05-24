تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

إيبولا يفاقم القلق في الكونغو.. أكثر من 200 وفاة محتملة

Lebanon 24
24-05-2026 | 02:40
A-
A+
إيبولا يفاقم القلق في الكونغو.. أكثر من 200 وفاة محتملة
إيبولا يفاقم القلق في الكونغو.. أكثر من 200 وفاة محتملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الإعلام في الكونغو أن عدد الوفيات المحتملة بفيروس إيبولا تجاوز 200 حالة، فيما بلغت الوفيات المؤكدة 10 حالات.
Advertisement

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن المؤشرات الوبائية تشير إلى تسجيل 204 وفيات محتملة مرتبطة بإيبولا، إضافة إلى 10 وفيات مؤكدة.

وبحسب البيان، تم تأكيد 91 إصابة، بينها 84 حالة في مقاطعة إيتوري، و6 حالات في كيفو الشمالية، وحالة واحدة في كيفو الجنوبية، فيما بلغ عدد الإصابات المفترضة 867 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت سابقاً أن تفشي إيبولا الناجم عن فيروس "بونديبوغيو" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

وينتقل فيروس إيبولا من الحيوانات البرية إلى البشر، ثم ينتشر بين الأشخاص. وتشمل أعراضه الأولى الحمى والتشنجات العضلية والصداع والتهاب الحلق، قبل أن يتطور في بعض الحالات إلى خلل في وظائف الكلى والكبد ونزيف داخلي أو خارجي.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أممي: خصصنا 60 مليون دولار لتسريع جهود الإغاثة في الكونغو لمواجهة فيروس "إيبولا"
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية: سلاسة إيبولا المتفشية حاليا "فتاكة"
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة صحية إفريقية: الإعلان عن تفشي وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: انتشار فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير ⁠قلقا دوليا
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

منظمة الصحة العالمية

وزارة الإعلام

منظمة الصحة

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

جمهورية

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-24
Lebanon24
08:56 | 2026-05-24
Lebanon24
08:50 | 2026-05-24
Lebanon24
08:42 | 2026-05-24
Lebanon24
08:35 | 2026-05-24
Lebanon24
08:16 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24