بعد أميركا.. طهران تنشر أبرز بنود "الاتفاق المقترح" مع واشنطن

كشفت وكالة "تسنيم" أبرز بنود الاتفاق المقترح بين وطهران، والذي من المرتقب أن يحسم مصيره الرئيس الأميركي ، إمّا بالموافقة وإمّا عدمها.وحسب الوكالة، فإن مسودة مذكرة التفاهم المقترحة على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك ، وتتضمن ألّا تقوم واشنطن أو حلفاؤها بمهاجمة أو حلفائِها، وفي المقابل يُمنع على إيران وحلفائها أن يهاجموا واشنطن وحلفاءَها.وتحدد المذكرة 30 يومًا لإجراءات تتعلق بمضيق هرمز وإنهاء الحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران، كما تنص على تحديد فترة 60 يومًا لعقد محادثات حول الملف .وحسب الوكالة، فإن ستلغي المفروضة على بموجب مذكرة التفاهم.وأشارت الوكالة إلى أن "إيران لم تَقبل بعدُ أيَّ إجراءاتٍ تتعلق بملفها النووي".