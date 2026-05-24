عشرات العمال تحت الأنقاض.. انهيار مبنى قيد الإنشاء في الفيليبين

انهار مبنى مكوّن من 9 طوابق كان قيد الإنشاء في مدينة أنجليس شمالي ، فجر الأحد، ما أدى إلى محاصرة عشرات العمال تحت الأنقاض.

وسقط المبنى قبل ، أثناء عاصفة رعدية ضربت المدينة الواقعة في إقليم بامبانغا.

وقال المسؤول في الشرطة جيس إن أكثر من 100 عنصر من الشرطة وموظفين حكوميين هرعوا إلى المكان للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وتمكن 22 عاملاً من الخروج من المبنى، فيما أصيب بعضهم بجروح، من دون تسجيل وفيات فورية.

ولم يتضح بعد العدد الدقيق للعالقين، لكن مدير في مدينة أنجليس جاي بيلايو قال إن 30 عاملاً على الأقل قد يكونون محاصرين تحت الركام، نقلاً عن رئيس عمال البناء الذي نجا من الحادث.