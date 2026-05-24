عشرات العمال تحت الأنقاض.. انهيار مبنى قيد الإنشاء في الفيليبين

انهار مبنى مكوّن من 9 طوابق كان قيد الإنشاء في مدينة أنجليس شمالي مانيلا، فجر الأحد، ما أدى إلى محاصرة عشرات العمال تحت الأنقاض.
وسقط المبنى قبل الفجر، أثناء عاصفة رعدية ضربت المدينة الواقعة في إقليم بامبانغا.
وقال المسؤول في الشرطة جيس مينديز إن أكثر من 100 عنصر من الشرطة وموظفين حكوميين هرعوا إلى المكان للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
وتمكن 22 عاملاً من الخروج من المبنى، فيما أصيب بعضهم بجروح، من دون تسجيل وفيات فورية.
ولم يتضح بعد العدد الدقيق للعالقين، لكن مدير مكتب الإعلام في مدينة أنجليس جاي بيلايو قال إن 30 عاملاً على الأقل قد يكونون محاصرين تحت الركام، نقلاً عن رئيس عمال البناء الذي نجا من الحادث.
Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II is now at ground zero and is leading the Incident Command System in the ongoing search and rescue operations following the collapse of a nine-story hotel under construction along Teodoro Street in Bgy. Balibago.
Authorities estimate that… pic.twitter.com/8F1OrVisry
— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 24, 2026
