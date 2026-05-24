الكشف عن رسالة للأميرة الراحلة ديانا... ماذا كتبت لصديقتها بعد زواجها من تشارلز؟

كشفت رسالة لم تُنشر سابقاً، أن أميرة الراحلة ديانا، كانت تكره ، وتُحبّ الطبيعة الأسكتلندية.وفي رسالة تمّ طرحها في مزاد علني حديثاً، وجّهتها ديانا إلى صديقتها في المدرسة، قالت إنها تستمتع بـ"شمس لا تنتهي" و"بحار هادئة" خلال رحلة بحرية على متن اليخت الملكي " ".وكتبت في رسالتها المكتوبة على ورق يحمل شعار ، والمرسلة إلى كاثرين هانبري، زميلتها السابقة في مدرسة ويست هيث للبنات في كينت عام 1981: "لقد قضينا شهر عسل رائع مع شمس لا تنتهي وبحر هادئ لحسن الحظ. نحن الآن في أسكتلندا حتى نهاية تشرين الاول، وهو أمر ممتع للغاية بالنسبة لنا، فأنا أعشق أنّ أكون طوال اليوم وأكره لندن. من الرائع أن تكون متزوجاً، أعتقد أنه من الآمن أن أقول ذلك بعد شهرين".ووفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" ، فإن الرسالة تشير إلى أن ديانا كانت تتأقلم مع حياتها الجديدة ودورها داخل العائلة المالكة، إذ كتبت أن "الأمر يتعلق باللعب مع الكبار". (ارم نيوز)