عربي-دولي

الكشف عن رسالة للأميرة الراحلة ديانا... ماذا كتبت لصديقتها بعد زواجها من تشارلز؟

Lebanon 24
24-05-2026 | 07:02
الكشف عن رسالة للأميرة الراحلة ديانا... ماذا كتبت لصديقتها بعد زواجها من تشارلز؟
كشفت رسالة لم تُنشر سابقاً، أن أميرة ويلز الراحلة ديانا، كانت تكره لندن، وتُحبّ الطبيعة الأسكتلندية.
وفي رسالة تمّ طرحها في مزاد علني حديثاً، وجّهتها ديانا إلى صديقتها في المدرسة، قالت إنها تستمتع بـ"شمس لا تنتهي" و"بحار هادئة" خلال رحلة بحرية على متن اليخت الملكي "بريطانيا". 

وكتبت في رسالتها المكتوبة على ورق يحمل شعار العائلة المالكة، والمرسلة إلى كاثرين هانبري، زميلتها السابقة في مدرسة ويست هيث للبنات في كينت عام 1981: "لقد قضينا شهر عسل رائع مع شمس لا تنتهي وبحر هادئ لحسن الحظ. نحن الآن في أسكتلندا حتى نهاية تشرين الاول، وهو أمر ممتع للغاية بالنسبة لنا، فأنا أعشق أنّ أكون في الهواء الطلق طوال اليوم وأكره لندن. من الرائع أن تكون متزوجاً، أعتقد أنه من الآمن أن أقول ذلك بعد شهرين".

ووفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن الرسالة تشير إلى أن ديانا كانت تتأقلم مع حياتها الجديدة ودورها داخل العائلة المالكة، إذ كتبت أن "الأمر يتعلق باللعب مع الكبار". (ارم نيوز)
 
 
 
 
