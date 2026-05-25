بقائي: تقدم في المفاوضات مع أميركا لكن الاتفاق ليس وشيكا

أوضحت اليوم الاثنين، إنها توصلّت إلى تفاهم مع بشأن عدّة مسائل لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكاً.وصرّح الناطق باسم الخارجية بقائي خلال الإحاطة الأسبوعية "يجوز القول إننا توصلّنا إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد "، لكن " لا يمكن القول إن الأمر يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكاً" والتطورات الأخيرة هي نتيجة محادثات طوال الأسابيع الأخيرة، متهّما بتبديل مواقفها.كما أضاف: المحادثات مع الولايات المتحدة تركز على إنهاء الحرب ولا نتفاوض حالياً بشأن الملف .وأشار بقائي أيضاً في حديثه إلى ان إيران تفاوض بحذر كما في الحرب، لافتاً إلى أن بند وقف العدوان على متضمن في الاتفاق.