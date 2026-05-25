صعوبات في التواصل مع خامنئي تعرقل المفاوضات الأميركية الإيرانية

كشفت تقارير أميركية أن المرشد الأعلى ، مجتبى خامنئي، يعيش في عزلة أمنية مشددة داخل موقع سري غير معلن، في وقت تخوض فيه مفاوضات حساسة مع بشأن الملف ووقف التصعيد الإقليمي، وسط صعوبات غير مسبوقة في الاتصال واتخاذ القرار داخل هرم السلطة .وبحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، فإن خامنئي لا يستخدم وسائل اتصال مباشرة، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة محدودة ومعقدة من الوسطاء، الأمر الذي تسبب في تباطؤ واضح في سير المباحثات الأميركية الإيرانية وتأخر الردود المتعلقة ببنود الاتفاقات المطروحة.وأكد المسؤولون أن حتى كبار المسؤولين الإيرانيين لا يعرفون الموقع الدقيق للمرشد الأعلى، ولا يمتلكون وسيلة مباشرة للتواصل معه، في إطار إجراءات أمنية صارمة فُرضت بعد محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال الحرب الأخيرة.ووفقاً للتقرير، فإن المسؤولين المشاركين في الاتصالات غير المباشرة مع طهران يواجهون صعوبة في الحصول على ردود سريعة، بسبب تعقيدات نقل الرسائل داخل القيادة الإيرانية.وقال أحد المسؤولين للشبكة الأميركية إن المفاوضين كثيراً ما يسمعون عبارات من قبيل: "المرشد وافق على الإطار العام" أو "ننتظر الرد النهائي على البنود"، في إشارة إلى بطء انتقال المعلومات وعودة القرارات.وأضاف المسؤول أن كل معلومة تصل إلى خامنئي تكون قديمة نسبياً بحكم آلية النقل غير المباشر، وهو ما يؤدي إلى فجوة زمنية كبيرة بين التطورات السياسية والرد الإيراني عليها.ولم تقتصر الإجراءات الأمنية على المرشد الأعلى فقط؛ إذ أشار التقرير إلى أن عدداً من كبار المسؤولين الإيرانيين اختفوا هم أيضاً عن المشهد العام، ويمكثون داخل ملاجئ آمنة منذ أسابيع، مع تقليص حاد في التواصل فيما بينهم خشية الاستهداف.ووصف أحد المسؤولين الأميركيين محاولات التنسيق داخل النظام الإيراني بأنها "أقرب إلى مسلسل كوميدي"، مضيفاً أن حالة الارتباك والضغط داخل مؤسسات الحكم باتت واضحة بصورة متزايدة.وبحسب التقرير، فإن مجتبى خامنئي تعرض لإصابات خلال الأمريكية والإسرائيلية التي نُفذت ضمن عملية "الغضب الملحمي"، وهي العملية التي أدت أيضاً إلى مقتل والده، آية الله علي خامنئي، وفق الرواية المتداولة في التقرير.ومنذ تلك الهجمات، شدد خامنئي الإجراءات الأمنية المحيطة به، معتمداً على العزلة الكاملة والتنقل المحدود، لتجنب أي عمليات استهداف جديدة.ورغم غيابه الكامل عن الظهور العلني منذ اندلاع الحرب، تواصل الإيرانية نشر بيانات ورسائل تُنسب إليه بشكل .