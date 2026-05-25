سقوط مبنى في الفلبين جراء عاصفة رعدية... وتواصل عمليات البحث عن مفقودين

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين محاصرين بين أنقاض مبنى منهار بسبب عاصفة رعدية، مكون من 9 طوابق كان قيد الإنشاء في مدينة إنجيليس .ويستخدم عمال الإنقاذ كلابا بوليسية مدربة للبحث عن ناجين محاصرين بين أنقاض المبنى في باليباغو.وقد أعلنت السلطات في وقت سابق عن وفاة شخص وهو مواطن ماليزي يبلغ من العمر 65 عاما، فيما تمكن 22 عاملا من الخروج من المبنى، وبعضهم مصاب بجروح متفاوتة. (ارم نيوز)