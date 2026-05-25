مع اقتراب كأس العالم... مخاوف من تفشّي فيروس "إيبولا"

Advertisement

حذر خبراء الصحة من احتمال زيادة مخاطر تفشي "الإيبولا" مع اقتراب انطلاق في ، بسبب التوقعات بوصول ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم لحضور البطولة.وقال ديفيد دود الرئيس التنفيذي لشركة "جيوفاكس" المتخصصة في تطوير اللقاحات، إنّ "تسارع انتشار المرض يثير مخاوف حقيقية"، مشيرا إلى أنّ "تدفق ملايين الأشخاص إلى الولايات المتحدة خلال فترة قصيرة قد يزيد من احتمالات دخول حالات مصابة".وأضاف أنّ "خطورة الوضع تكمن في فترة حضانة التي قد تمتدّ حتى 21 يوما دون ظهور أعراض، ما يجعل تتبع الإصابات والسيطرة عليها أكثر صعوبة من الناحية الوبائية"، محذرا "من أن أي تفش داخل الولايات المتحدة قد تكون له عواقب كارثية". (روسيا اليوم)