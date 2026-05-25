نتنياهو يعبّر عن مخاوفه من مذكرة التفاهم الجارية بين واشنطن وطهران

Advertisement

أفادت وكالة رويترز، الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات عاجزا عن التأثير على موقف الرئيس الأميركي من عقد اتفاق مع .وبحسب الوكالة، أفاد مصدران بأن نتنياهو، أبلغ مقربين منه في أحاديث خاصة أن لا تتمتع بقدرة تذكر على التأثير على قرارات بشأن ⁠إيران، في الوقت الذي يتفاوض فيه الرئيس الأميركي على اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت قبل نحو 3 أشهر.جاءت تعليقات نتنياهو، التي نقلها لرويترز مسؤولان إسرائيليان في وقت يتم فيه استبعاد إسرائيل إلى حد كبير من المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف الحرب التي اندلعت شرارتها بقصف أميركي إسرائيلي مشترك، بحسب الوكالة.ويطالب نتنياهو بالاحتفاظ بإمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبرها إسرائيل تهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك ، وهو شرط ربما يعرقل التوصل إلى اتفاق إذا أصرت وقف كامل للعمليات العسكرية في .وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين، المشاركين في الأحاديث الخاصة مع ‌نتنياهو، إن رئيس الوزراء عبر ⁠عن مخاوفه بشأن مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها حاليا.وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن الاتفاق سيتضمن فتح إيران لمضيق ⁠هرمز مقابل رفع الولايات ‌المتحدة لحصارها البحري، على أن يتبع ذلك مفاوضات أخرى حول النووية.وقال المسؤول الإسرائيلي إنه على الرغم من أن الاتفاق لا يعالج على الفور شواغل إسرائيل بشأن برنامج إيران ومخزوناتها، فإن نتنياهو يدرك أن إسرائيل "ليس لديها أي وسيلة للتأثير على الرئيس (ترامب) في الوقت الراهن".