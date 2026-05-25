في مركز تجاريّ فاخر... إصابة 20 شخصاً في طوكيو بعد رشّ مادة مجهولة

وعلى الفور، أغلقت السلطات الشوارع المحيطة بالموقع، وانتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء وفرق الطوارئ المزودة بمعدات وقائية، بينما شوهد مصابون يُنقلون إلى المركبات الطبية لتلقي المعاينة الأولية. شهدت مدينة اليوم الإثنين، حادثا أثار قلق السكان والسياح، بعدما أصيب نحو 20 شخصا في مركز تجاري فاخر، إثر رش رجل لمادة لم تكشف طبيعتها بعد.وعلى الفور، أغلقت السلطات الشوارع المحيطة بالموقع، وانتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء وفرق الطوارئ المزودة بمعدات وقائية، بينما شوهد مصابون يُنقلون إلى المركبات الطبية لتلقي المعاينة الأولية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون "إن إتش كاي" أن الإصابات تبدو طفيفة في مجملها، ولم تسجّل أي حالة حرجة حتى الآن.



وفتحت شرطة طوكيو تحقيقا فوريا في ملابسات الحادث، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية حول هوية المشتبه به أو طبيعة المادة المستخدمة. (روسيا اليوم)