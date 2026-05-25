الجيش الإسرائيلي ينفي وجود نقص في معدات الحماية على جبهة لبنان

وعلّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دافرين، على تقارير إعلامية تحدثت عن قيام مقاتلين ووحدات احتياط في جنوب والمنطقة الشمالية بالتواصل مع صيادين ومزارعين محليين للحصول على "شباك صيد" ووسائل بدائية؛ لحماية أنفسهم وآلياتهم من مسيّرات الانقضاضية.وأوضح دافرين في تصريحاته: "لا يوجد نقص في معدات الحماية من الطائرات المسيّرة، والجيش لا يطلب تبرعات من المدنيين"، مشيرًا إلى أن بعض الحالات الفردية ربما تم فيها تزويد الجنود بمعدات خاصة بناءً على تقديرات ميدانية.