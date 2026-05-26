تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوروبا أمام اختبار القوة.. هل يتحول الاتحاد إلى دولة موحدة؟

Lebanon 24
26-05-2026 | 16:00
A-
A+
أوروبا أمام اختبار القوة.. هل يتحول الاتحاد إلى دولة موحدة؟
أوروبا أمام اختبار القوة.. هل يتحول الاتحاد إلى دولة موحدة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تدفع الأزمات الدولية المتلاحقة أوروبا إلى إعادة النظر في مستقبل اتحادها ودورها العالمي، وسط دعوات متزايدة لتحويل الاتحاد الأوروبي من تكتل اقتصادي وسياسي محدود التأثير إلى قوة موحدة تمتلك قرارا سياديا وعسكريا واقتصاديا مستقلا.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، كشفت أزمات السنوات الأخيرة، من حرب أوكرانيا إلى حرب غزة في 7 تشرين الأول، وصولا إلى تصاعد التوتر مع إيران، عجز الاتحاد الأوروبي عن التصرف كقوة جيوسياسية مستقلة، مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا اللتين لعبتا أدوارا أكثر حسما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد فوجئ أكثر من مرة بالأحداث الكبرى، من دون أن ينجح في تقديم استجابة سريعة وفعالة. ففي أوكرانيا، كانت الاستخبارات الأميركية والبريطانية سبّاقة في التحذير من اندلاع الحرب وتقديم الدعم المبكر لكييف، بينما ظهر الموقف الأوروبي مترددا وضعيفا.

ولم تتمكن الدول الأوروبية من توفير قوة حفظ سلام صغيرة لأوكرانيا، رغم امتلاكها جيوشا كبيرة نظريا، كما أخفقت في حماية مصالحها التجارية في البحر الأحمر أمام تهديدات الحوثيين.

وترى "تلغراف" أن الاتحاد الأوروبي لا يزال "قزما عسكريا"، إذ لا يملك جيشا موحدا ولا قدرة فعلية على الانتشار العسكري، رغم أن عدد جنود دوله يناهز 1.3 مليون، فيما تبقى القوات الجاهزة للعمليات الخارجية محدودة.

ويعود هذا الضعف، وفق الصحيفة، إلى طبيعة المشروع الأوروبي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية كمشروع سلام لمنع الحروب داخل القارة، لا كمشروع قوة عالمية. فقد ركز الاتحاد على التكامل الاقتصادي والقانوني أكثر من بناء قوة سياسية وعسكرية موحدة.

وليست فكرة "توحيد أوروبا" جديدة، إذ تعود إلى أحلام مفكرين أوروبيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر حول "السلام الدائم"، ثم مشروع نابليون بونابرت، وصولا إلى مشروع أدولف هتلر، غير أن تلك المحاولات فشلت أو ارتبطت بالحروب والاستبداد.

كما ضاعت فرص عدة كان يمكن أن تدفع أوروبا نحو اتحاد سياسي حقيقي، من حروب البلقان في التسعينيات، إلى الأزمة المالية عام 2008، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، ثم حرب أوكرانيا عام 2022. وفي كل مرة، لم يتحقق التحول المطلوب بسبب استمرار الاعتماد على الحماية الأميركية عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو".

لكن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 غيّرت المعادلة، مع تراجع الالتزام الأميركي التقليدي بالدفاع عن أوروبا، وتزايد الضغط على الأوروبيين لتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي مقومات التحول إلى قوة كبرى، إذ يبلغ عدد سكانه نحو 450 مليون نسمة، ويعد اقتصاده من بين الأكبر عالميا، كما أن مجموع إنفاقه العسكري يفوق الإنفاق الروسي. إلا أن المشكلة تبقى في تشتت هذه الإمكانات بسبب غياب القيادة الموحدة والإرادة السياسية المشتركة.

وبحسب الطرح الذي نقلته "تلغراف"، فإن الحل يكمن في قيام "دولة أوروبية موحدة" تمتلك جيشا مشتركا، وسياسات اقتصادية ومالية موحدة، وبرلمانا قادرا على اتخاذ قرارات سيادية ملزمة. عندها فقط، يمكن لأوروبا أن تصبح قوة عالمية قادرة على ردع روسيا، واحتواء الصين، والتعامل بفاعلية مع إيران.

ورغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تبقى بريطانيا، وفق هذا التصور، حليفا قويا لأي كيان أوروبي موحد في المستقبل. (العين)

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
العفو العام أمام اختبار الدولة: مَنْ يفرّق بين المظلوم والقاتل؟
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: وجود قوات أميركية في أوروبا يخدم مصالح واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات البنتاغون...لبنان أمام أخطر اختبار سيادي منذ اتفاق الطائف
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر في المونديال.. صلاح أمام اختبار الفرصة الكبيرة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الاتحاد على

البريطانية

الأوروبيين

البريطاني

المستقبل

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-05-26
Lebanon24
16:46 | 2026-05-26
Lebanon24
16:42 | 2026-05-26
Lebanon24
16:36 | 2026-05-26
Lebanon24
16:32 | 2026-05-26
Lebanon24
16:11 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24