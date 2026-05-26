عربي-دولي

نتنياهو يعلن استهداف قائد جديد لـ"القسام" في غزة

Lebanon 24
26-05-2026 | 14:48
نتنياهو يعلن استهداف قائد جديد لـالقسام في غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات في قطاع غزة استهدفت محمد عودة، الذي تقول إسرائيل إنه القائد الجديد لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا أوامر للجيش بتنفيذ الغارات التي استهدفت عودة.
وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن عودة يُعد من "مهندسي" هجوم السابع من تشرين الأول، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات في كتائب القسام خلال الهجوم.
وأضاف البيان أن عودة عُيّن مؤخراً خلفاً لعز الدين الحداد، الذي قالت إسرائيل إنه قُتل في غارة قبل نحو أسبوعين.
ووفق الرواية الإسرائيلية، كان عودة مسؤولاً عن مقتل وخطف وإصابة مدنيين وجنود إسرائيليين خلال هجوم السابع من تشرين الأول.
وهنّأ مكتب نتنياهو الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" على ما وصفه بـ"الجهود المتواصلة" لملاحقة أعداء إسرائيل.
وختم البيان بالتأكيد أن إسرائيل ستواصل ملاحقة كل من شارك في هجوم السابع من تشرين الأول، مضيفاً: "عاجلاً أم آجلاً ستصل إسرائيل إليهم جميعاً".
نتنياهو: إسرائيل شنت هجوما على القائد الجديد لكتائب القسام في غزة
