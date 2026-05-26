نتنياهو يعلن استهداف قائد جديد لـالقسام في غزة

Advertisement

وجاء في بيان صادر عن مكتب أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا أوامر للجيش بتنفيذ التي استهدفت عودة.وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن عودة يُعد من "مهندسي" هجوم السابع من تشرين الأول، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات في القسام خلال الهجوم.وأضاف البيان أن عودة عُيّن مؤخراً خلفاً لعز الدين الحداد، الذي قالت إسرائيل إنه قُتل في غارة قبل نحو أسبوعين.ووفق الرواية ، كان عودة مسؤولاً عن مقتل وخطف وإصابة مدنيين وجنود إسرائيليين خلال هجوم السابع من تشرين الأول.وهنّأ مكتب نتنياهو الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" على ما وصفه بـ"الجهود المتواصلة" لملاحقة أعداء إسرائيل.وختم البيان بالتأكيد أن إسرائيل ستواصل ملاحقة كل من شارك في هجوم السابع من تشرين الأول، مضيفاً: "عاجلاً أم آجلاً ستصل إسرائيل إليهم جميعاً".