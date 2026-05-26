تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البرهان يعلن الترتيب لحوار سياسي داخل السودان ويرفض مؤتمرات الخارج

Lebanon 24
26-05-2026 | 15:49
A-
A+
البرهان يعلن الترتيب لحوار سياسي داخل السودان ويرفض مؤتمرات الخارج
البرهان يعلن الترتيب لحوار سياسي داخل السودان ويرفض مؤتمرات الخارج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن ترتيبات جارية لإطلاق حوار سياسي شامل يُعقد داخل السودان؛ لجمع الأطراف السودانية والتوصل إلى توافق وطني حول مستقبل البلاد، مؤكداً أن الحكومة ستقدم الدعوة لـ "القوى الوطنية التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب"، ومشدداً على أن الخرطوم لن تقبل بنتائج أي مؤتمرات حوار تُعقد في الخارج.
Advertisement

وجاءت مواقف البرهان السياسية بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني تحقيق تقدم ميداني بارز في ولاية النيل الأزرق الحدودية (جنوب شرق البلاد)؛ إذ أكدت القوات المسلحة عبر حسابها الرسمي تمكّن قوات اللواء 13 مشاة التابع للفرقة الرابعة مشاة من السيطرة على مناطق "أب دقلة، وأدي، واشمبو، وأم شنقر"، إثر معارك كبّدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وانتهت بمطاردتها حتى الحدود الدولية، ومصادرة عدد من المركبات القتالية.
 
ويأتي هذا التقدم امتداداً لعمليات الأسبوع الماضي التي استعاد الجيش خلالها السيطرة على مناطق "البركة، وكرن كرن، ودوكان" في الولاية المحاذية لإثيوبيا وجنوب السودان، لتعود الجبهة للاشتعال مجدداً بعد أشهر من الجمود النسبي، وذلك في خضم الحرب المستمرة التي دخلت عامها الرابع مخلّفة عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين، في أسوأ أزمة نزوح وجوع عالمية وفق توصيف الأمم المتحدة.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: نعمل على ترتيب حوار مباشر بين لبنان وإسرائيل والسلطات اللبنانية أعلنت انفتاحها عليه
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات سياسية جديدة في كينيا لإحياء مسار الحل في السودان
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تقليص قوات السلام في جنوب السودان يشعل خلافاً داخل مجلس الأمن
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نرفض استبعاد الدول العربية من أي ترتيبات في محادثات باكستان بشأن أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الفتاح البرهان

قوات الدعم السريع

الأمم المتحدة

عبد الفتاح

النازحين

جنوب شرق

الجبهة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-05-26
Lebanon24
16:46 | 2026-05-26
Lebanon24
16:42 | 2026-05-26
Lebanon24
16:36 | 2026-05-26
Lebanon24
16:32 | 2026-05-26
Lebanon24
16:11 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24