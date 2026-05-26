|
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
عربي-دولي
البرهان يعلن الترتيب لحوار سياسي داخل السودان ويرفض مؤتمرات الخارج
Lebanon 24
26-05-2026
|
15:49
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن
عبد الفتاح البرهان
، عن ترتيبات جارية لإطلاق حوار سياسي شامل يُعقد داخل
السودان
؛ لجمع الأطراف السودانية والتوصل إلى توافق وطني حول مستقبل البلاد، مؤكداً أن الحكومة ستقدم الدعوة لـ "القوى الوطنية التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب"، ومشدداً على أن الخرطوم لن تقبل بنتائج أي مؤتمرات حوار تُعقد في الخارج.
وجاءت مواقف البرهان السياسية بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني تحقيق تقدم ميداني بارز في ولاية النيل الأزرق الحدودية (جنوب شرق البلاد)؛ إذ أكدت القوات المسلحة عبر حسابها الرسمي تمكّن قوات اللواء 13 مشاة التابع للفرقة الرابعة مشاة من السيطرة على مناطق "أب دقلة، وأدي، واشمبو، وأم شنقر"، إثر معارك كبّدت
قوات الدعم السريع
خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وانتهت بمطاردتها حتى الحدود الدولية، ومصادرة عدد من المركبات القتالية.
ويأتي هذا التقدم امتداداً لعمليات الأسبوع الماضي التي استعاد الجيش خلالها السيطرة على مناطق "البركة، وكرن كرن، ودوكان" في الولاية المحاذية لإثيوبيا وجنوب السودان، لتعود
الجبهة
للاشتعال مجدداً بعد أشهر من الجمود النسبي، وذلك في خضم الحرب المستمرة التي دخلت عامها الرابع مخلّفة عشرات آلاف القتلى وملايين
النازحين
، في أسوأ أزمة نزوح وجوع عالمية وفق توصيف
الأمم المتحدة
.
