البرهان يعلن الترتيب لحوار سياسي داخل السودان ويرفض مؤتمرات الخارج

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن ، عن ترتيبات جارية لإطلاق حوار سياسي شامل يُعقد داخل ؛ لجمع الأطراف السودانية والتوصل إلى توافق وطني حول مستقبل البلاد، مؤكداً أن الحكومة ستقدم الدعوة لـ "القوى الوطنية التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب"، ومشدداً على أن الخرطوم لن تقبل بنتائج أي مؤتمرات حوار تُعقد في الخارج.وجاءت مواقف البرهان السياسية بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني تحقيق تقدم ميداني بارز في ولاية النيل الأزرق الحدودية (جنوب شرق البلاد)؛ إذ أكدت القوات المسلحة عبر حسابها الرسمي تمكّن قوات اللواء 13 مشاة التابع للفرقة الرابعة مشاة من السيطرة على مناطق "أب دقلة، وأدي، واشمبو، وأم شنقر"، إثر معارك كبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وانتهت بمطاردتها حتى الحدود الدولية، ومصادرة عدد من المركبات القتالية.