الصين: إنهاء الصراع الإيراني لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها

Advertisement

أكد الصيني، وانغ يي، أنه لا يمكن إنهاء الصراع العالق بين عشية وضحاها، مشدداً من مقر في نيويورك عقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي على أهمية استمرار التقارب بين أطراف النزاع والتوصل إلى حلول وسط تفضي إلى وقف إطلاق النار وعودة السلام إلى في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن تعجيل إنهاء النزاع يساهم في تقليل الخسائر بصفوف المدنيين.وتتزامن المواقف مع مساعٍ تقودها وإيران نحو اتفاق محتمل يهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش الذي أعقب أسابيع من القصف المكثف إلى تسوية مستقرة وطويلة الأمد؛ في وقت أعلنت فيه أن انتهكت التهدئة بشنها ضربات وصفتها الأخيرة بـ"الدفاعية" في جنوب ، بينما أشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى أن التفاوض قد يستغرق بضعة أيام.