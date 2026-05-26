Najib Mikati
عربي-دولي

الصين: إنهاء الصراع الإيراني لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها

Lebanon 24
26-05-2026 | 15:58
الصين: إنهاء الصراع الإيراني لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أنه لا يمكن إنهاء الصراع الإيراني العالق بين عشية وضحاها، مشدداً من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي على أهمية استمرار التقارب بين أطراف النزاع والتوصل إلى حلول وسط تفضي إلى وقف إطلاق النار وعودة السلام إلى الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن تعجيل إنهاء النزاع يساهم في تقليل الخسائر بصفوف المدنيين.
وتتزامن المواقف الصينية مع مساعٍ تقودها الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق محتمل يهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش الذي أعقب أسابيع من القصف المكثف إلى تسوية مستقرة وطويلة الأمد؛ في وقت أعلنت فيه طهران أن واشنطن انتهكت التهدئة بشنها ضربات وصفتها الأخيرة بـ"الدفاعية" في جنوب إيران، بينما أشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى أن التفاوض قد يستغرق بضعة أيام.
 
وتشهد المحادثات تعقيداً متزايداً مع رفع الطرفين لسقف شروطهما المتبادلة، وتحت وطأة التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، لا سيما مع استمرار المواجهات الاحتدامية بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، مما يزيد من حساسية المسار التفاوضي وتأثره بالملفات الإقليمية المشتعلة.
بلومبيرغ: نتنياهو يعارض بشكل واضح استئناف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع الأوسع مع إيران
