تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أموال مجمّدة ونفط.. ماذا تريد إيران من التفاوض مع واشنطن؟

Lebanon 24
26-05-2026 | 16:11
A-
A+
أموال مجمّدة ونفط.. ماذا تريد إيران من التفاوض مع واشنطن؟
أموال مجمّدة ونفط.. ماذا تريد إيران من التفاوض مع واشنطن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتعامل طهران مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة على أنها فرصة لانتزاع مكاسب اقتصادية عاجلة، من دون الذهاب إلى تنازلات كبيرة في ملفها النووي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء عرب، فإن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على هدفين متداخلين: تخفيف الضغط عن اقتصادها المتعب، والحفاظ في الوقت نفسه على هامش واسع في برنامجها النووي.

وقال المسؤولون إن إيران تسعى إلى استعادة السيطرة على جزء من أصولها المجمّدة لدى الغرب، والمقدّرة بنحو 100 مليار دولار، إضافة إلى إعادة فتح الطريق أمامها إلى أسواق النفط العالمية، من دون تقديم تنازلات تتيح للرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان تحقيق انتصار سياسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن طهران تعاملت بهدوء مع الضربة الأميركية الأخيرة التي قُتل فيها عدد من عناصر الحرس الثوري، وواصلت مسار التفاوض يوم الثلاثاء.

كما أوحت إيران، وفق الصحيفة، بأن الضربات لن تعرقل المحادثات، إذ بقي كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في قطر لإجراء لقاءات إضافية، بعدما وصل إليها قبل يوم.

وقال المسؤولون إن إيران أخّرت الإعلان عن مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري في الضربة، بهدف إبقاء المفاوضات على مسارها.

وكان قاليباف قد وصل إلى قطر لمعالجة نقاط عالقة، بينها الأموال الإيرانية المجمّدة والتفاصيل المرتبطة بإعادة فتح المضيق.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع: لا مفاوضات دون استلام أموال إيران المجمدة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الايرانية: زيارة قاليباف لقطر كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق بشأن أموال إيران المجمَّدة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إيراني ل"العربية": طهران تطالب بضمانات واضحة بشأن الأموال المجمّدة وعقوبات النفط
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دورة التراخيص الثالثة للنفط والغاز مُجمّدة عملياً
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 02:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الحرس الثوري

الإيرانية

وول ستريت

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-05-26
Lebanon24
16:46 | 2026-05-26
Lebanon24
16:42 | 2026-05-26
Lebanon24
16:36 | 2026-05-26
Lebanon24
16:32 | 2026-05-26
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24