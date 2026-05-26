إصابات وقتلى ومفقودون.. انفجار خزان كيماوي في واشنطن (فيديو)

أصيب 10 أشخاص، بينهم رجل إطفاء، جراء انفجار خزان مواد كيميائية داخل مصنع للورق في ولاية الأميركية، فيما أعلنت السلطات وقوع قتلى من دون تحديد عددهم أو عدد المفقودين.

ووقع الانفجار داخل مصنع تابع لشركة "نيبون دايناويف" للتغليف في مدينة لونغفيو، ما استدعى استنفاراً واسعاً لفرق الإطفاء والطوارئ.

🇺🇸 Multiple people killed and injured, others missing in "major chemical explosion" at Nippon facility in Longview, Washington state, fire officials say. pic.twitter.com/Q4nrNN1oJv — CAIN (@66cain92) May 26, 2026

وقال رئيس الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة كوليتز سكوت غولدستين إن السلطات تملك معلومات بشأن العمال المفقودين، لكنها "لن تنشر هذه المعلومات حالياً".

وأكد بيان مشترك صادر عن الشركة ووكالات الاستجابة الأولية تسجيل وفيات جراء الانفجار، في وقت تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث والتقييم داخل الموقع.