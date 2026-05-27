في حال نشوب نزاع.. واشنطن تقلل تقليص عدد قواتها في دول الناتو

27-05-2026 | 01:52
في حال نشوب نزاع.. واشنطن تقلل تقليص عدد قواتها في دول الناتو
قررت الولايات المتحدة تقليص حجم القوات التي تعتزم إرسالها إلى أوروبا في حال نشوب نزاع، في خطوة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليل الدعم العسكري لحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأبلغ المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ألكسندر فيليز غرين دول الناتو بهذا القرار، خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي بمقر الحلف في بروكسل، وفقا لما قاله مسؤولون حاليون وسابقون مطلعون على الأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأشار المسؤولون إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى خفض ما بين الثلث والنصف من القدرات العسكرية التي تخصصها الولايات المتحدة للناتو في حال نشوب نزاع، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية، والقوات المسؤولة عن تنفيذ الضربات بعيدة المدى، وبعض الأصول البحرية، وطائرات التزويد بالوقود جوا.

وتأتي الخطوة قبل قمة قادة الناتو المرتقبة في أنقرة خلال يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن يحضر ترامب ويدفع القادة الأوروبيين لتحمل جزء أكبر من أعباء الدفاع عن قارتهم.
كما تأتي بعد خطوات أخرى اتخذها البنتاغون لتقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، مبررا ذلك بـ"الحاجة إلى إعادة نشر مزيد من القوات في منطقة المحيط الهادئ، لردع تنامي القوة العسكرية للصين".
المتحدث باسم الناتو: نعمل مع الولايات المتحدة للاطلاع على تفاصيل قرارها بشأن تقليص قواتها في ألمانيا
تقليص قوات السلام في جنوب السودان يشعل خلافاً داخل مجلس الأمن
تقليص القوة النارية.. حاملة أميركية تغادر المنطقة
الداخلية الباكستانية: نشدد على ضرورة استمرار القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى حل دائم للنزاع
