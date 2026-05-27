في حال نشوب نزاع.. واشنطن تقلل تقليص عدد قواتها في دول الناتو

قررت تقليص حجم القوات التي تعتزم إرسالها إلى في حال نشوب نزاع، في خطوة جديدة من الأميركي لتقليل الدعم العسكري لحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).وأبلغ المسؤول في الأميركية (بنتاغون) ألكسندر فيليز غرين دول الناتو بهذا القرار، خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي بمقر الحلف في بروكسل، وفقا لما قاله مسؤولون حاليون وسابقون مطلعون على الأمر لصحيفة " " الأميركية.وأشار المسؤولون إلى أن إدارة تسعى إلى خفض ما بين الثلث والنصف من القدرات العسكرية التي تخصصها الولايات المتحدة للناتو في حال نشوب نزاع، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية، والقوات المسؤولة عن تنفيذ الضربات بعيدة المدى، وبعض الأصول البحرية، وطائرات التزويد بالوقود جوا.وتأتي الخطوة قبل قمة قادة الناتو المرتقبة في أنقرة خلال يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن يحضر ترامب ويدفع لتحمل جزء أكبر من أعباء الدفاع عن قارتهم.