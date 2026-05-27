تولى منصبه قبل أيام.. إسرائيل تغتال القائد العسكري الجديد لحماس

أكد الجيش ووزير الدفاع ، اليوم الأربعاء، اغتيال الجديد لحركة محمد عودة، الذي تولى منصبه قبل أيام في أعقاب اغتيال سلفه الحداد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، تمت مهاجمة عدة مبان في قلب مدينة غزة كانت تستخدم كمخابئ لعودة، وذلك بعد متابعة استخباراتية استمرت عدة أشهر بهدف تعقب تحركاته وتحركات مساعديه داخل التنظيم".وتابع: "بالتوازي، تمت مهاجمة شقة مجاورة تعود لأحد عناصر حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وكان جزءا من دائرة مساعدي عودة".وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن "عودة شغل منصب قائد الجناح العسكري في حماس خلال الأسبوعين الأخيرين، وتولى قيادة ركن الاستخبارات فيها، حيث كان مسؤولا عن تخطيط وتنسيق أهداف الهجوم والاقتحام التي نفذها عناصر حماس"، أثناء هجوم 7 تشرين الأول 2023.وأضاف أن عودة "كان متورطا في توجيه العديد من العمليات، وقاد جهود جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية بهدف تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش ومواطني ".وقال الجيش الإسرائيلي إن عودة "من آخر الكبار في الجناح العسكري لحماس الذين أشرفوا على تخطيط وتنفيذ هجوم 7 تشرين الأول، وعلى إدارة القتال ضد جيش، وتشكل عملية عليه ضربة كبيرة لمحاولات إعادة بناء حماس".