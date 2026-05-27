عربي-دولي
خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ.. هذا ما كشفه وزير الدفاع الاسرائيلي
Lebanon 24
27-05-2026
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل
كاتس، اليوم الأربعاء، أن
إسرائيل
ستنفذ خطة "الهجرة الطوعية" من
قطاع غزة
.
وفي معرض كشفه عن اغتيال
القائد العسكري
الجديد لحركة
حماس
محمد عودة، قال كاتس إنه "سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في التوقيت وبالطريقة المناسبين".
وتتناقض تصريحات كاتس مع الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في غزة، الذي رعته
الولايات المتحدة
في تشرين الأول من العام الماضي.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وكبار المسؤولين الإسرائيليين، لمحوا في أكثر من مناسبة إلى إمكانية تهجير
الفلسطينيين
من قطاع غزة، الذي تعرض معظمه لدمار كبير من جراء أكثر من عامين من الحرب.
لكن هذه التصريحات لاقت اعتراضات من دول المنطقة والعالم، مما دفع
ترامب
إلى التراجع عنها لاحقا.
وأسفر اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في تشرين الأول عن سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، بينما تحتفظ حركة حماس بالسيطرة على شريط ساحلي ضيق.
ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق إلى طريق مسدود، بسبب تمسك الحركة بسلاحها وإصرارها على انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وزير الدفاع الإسرائيليّ: هذا ما سنقوم به في جنوب الليطاني بعد انتهاء الحرب
نقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
"كما فعلنا في غزة".. وزير الدفاع الإسرائيلي: هذا ما سنقوم به في لبنان
هل يساعد الكركم في إيقاف النزيف؟ هذا ما كشفه العلماء
