تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ.. هذا ما كشفه وزير الدفاع الاسرائيلي

Lebanon 24
27-05-2026 | 02:16
A-
A+
خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ.. هذا ما كشفه وزير الدفاع الاسرائيلي
خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ.. هذا ما كشفه وزير الدفاع الاسرائيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستنفذ خطة "الهجرة الطوعية" من قطاع غزة.
Advertisement

وفي معرض كشفه عن اغتيال القائد العسكري الجديد لحركة حماس محمد عودة، قال كاتس إنه "سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في التوقيت وبالطريقة المناسبين".

وتتناقض تصريحات كاتس مع الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في غزة، الذي رعته الولايات المتحدة في تشرين الأول من العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الإسرائيليين، لمحوا في أكثر من مناسبة إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي تعرض معظمه لدمار كبير من جراء أكثر من عامين من الحرب.

لكن هذه التصريحات لاقت اعتراضات من دول المنطقة والعالم، مما دفع ترامب إلى التراجع عنها لاحقا.

وأسفر اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في تشرين الأول عن ⁠سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، بينما تحتفظ حركة حماس بالسيطرة على شريط ساحلي ضيق.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين ‌إسرائيل وحماس بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق إلى طريق مسدود، بسبب تمسك الحركة بسلاحها وإصرارها على انسحاب الجيش الإسرائيلي.

مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيليّ: هذا ما سنقوم به في جنوب الليطاني بعد انتهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران؟ هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"كما فعلنا في غزة".. وزير الدفاع الإسرائيلي: هذا ما سنقوم به في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يساعد الكركم في إيقاف النزيف؟ هذا ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:34:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

القائد العسكري

دونالد ترامب

الفلسطينيين

وزير الدفاع

التراجع عن

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2026-05-27
Lebanon24
04:10 | 2026-05-27
Lebanon24
04:10 | 2026-05-27
Lebanon24
04:05 | 2026-05-27
Lebanon24
03:52 | 2026-05-27
Lebanon24
02:57 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24