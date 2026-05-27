خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ.. هذا ما كشفه وزير الدفاع الاسرائيلي

كشف كاتس، اليوم الأربعاء، أن ستنفذ خطة "الهجرة الطوعية" من .وفي معرض كشفه عن اغتيال الجديد لحركة محمد عودة، قال كاتس إنه "سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في التوقيت وبالطريقة المناسبين".وتتناقض تصريحات كاتس مع الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في غزة، الذي رعته في تشرين الأول من العام الماضي.وكان الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الإسرائيليين، لمحوا في أكثر من مناسبة إلى إمكانية تهجير من قطاع غزة، الذي تعرض معظمه لدمار كبير من جراء أكثر من عامين من الحرب.لكن هذه التصريحات لاقت اعتراضات من دول المنطقة والعالم، مما دفع إلى التراجع عنها لاحقا.وأسفر اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في تشرين الأول عن ⁠سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، بينما تحتفظ حركة حماس بالسيطرة على شريط ساحلي ضيق.ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين ‌إسرائيل وحماس بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق إلى طريق مسدود، بسبب تمسك الحركة بسلاحها وإصرارها على انسحاب الجيش الإسرائيلي.