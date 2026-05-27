دمشق تعثر على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري

بعد سنوات على هجمات كيماوية طالت مناطق متفرقة، عُثر على عشرات الأسلحة الكيماوية غير المصرح عنها في ، وفق ما أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقريرها الشهري عن أنشطتها في البلاد.وقالت المنظمة، أمس الثلاثاء، إن فريقا نُشر مطلع الشهر الحالي (ايار 2026) "للتحقق من دقة واكتمال" إعلان عن مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية.كما أوضحت أن عمليات البحث جرت في عدد من "المواقع غير المعلنة ذات الأولوية العالية" في مناطق شمال الساحل والوسط، بدعم من السلطات .

بدوره، أكد مسؤول سوري أن السلطات عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يديره الرئيس السوري السابق ، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الطويلة التي شهدتها البلاد. وقال محمد قطوب، المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، في مقابلة مع ، إن السلطات السورية اعتقلت أيضاً 18 شخصاً للاشتباه بتورطهم في برنامج للأسلحة الكيماوية، بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار.كما أشار إلى أن أسماء المشتبه بهم لم تُعلن نظراً لأن التحقيق لا يزال جارياً، مضيفاً أن عدداً منهم شغل رتبة لواء في عهد الأسد. وأفاد بأن أربعة منهم على الأقل مدرجون على قوائم الأوروبية والبريطانية والأميركية.