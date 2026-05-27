بشبهة "إيبولا".. الهند تفرض الحجر الصحي على أوغندية

فرضت حجرا صحيا على امرأة قادمة من أوغندا للاشتباه في إصابتها بفيروس "إيبولا"، حسبما أفاد مصدر في الهندية، الأربعاء.

وفي حال تأكدت الإصابة، ستكون هذه أول حالة إصابة في الهند منذ عام 2014.



ويأتي الخبر بعد يوم من تصريح الهندي جاغات براكاش نادا، بأن البلاد لم تبلغ عن أي حالات إصابة بالمرض، الذي أعلنت أنه "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".



وأضاف المصدر بوزارة الصحة أن المواطنة الأوغندية، وعمرها 28 عاما، عانت آلاما خفيفة في الجسم، لكن حالتها الصحية العامة جيدة، بينما لا تزال نتائج فحوصات العينات المأخوذة منها قيد الانتظار.