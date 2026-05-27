عربي-دولي

بعد خضوعه لفحص طبي روتيني.. هذا ما قاله ترامب عن صحته

27-05-2026 | 02:22
بعد خضوعه لفحص طبي روتيني.. هذا ما قاله ترامب عن صحته
بعد خضوعه لفحص طبي سنوي روتيني أمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيكمل عامه الثمانين خلال شهر حزيران المقبل، أن "كل شيء على ما يرام". 
وأجري الفحص في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، بعد عام شهد تركيزا ⁠على مسائل صحية بدت بسيطة.

ولم يفصح ترامب عن أي تفاصيل بشأن الفحص في منشور مقتضب على منصة "تروث سوشال"، قال فيه إنه أكمل فحصه الدوري الذي يجرى كل 6 أشهر.

ودأب ترامب على تصوير نفسه أكثر نشاطا ولياقة من سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي غادر المنصب العام الماضي عندما كان عمره 82 عاما، بعد شكوك بشأن أهليته للمنصب.

وجرى تشخيص بايدن العام الماضي بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا امتد إلى عظامه، وخضع لعلاج إشعاعي.

في المقابل، تثير صور حديثة أظهرت طفحا جلديا أحمر اللون على رقبة ترامب تساؤلات حول صحته، وذلك بعد تداول ‌صور في يوليو 2025 تظهر تورما في كاحليه وكدمات على يده أخفيت بمستحضرات تجميل.

وصار ترامب، المولود في 14 حزيران ، الرئيس الأكبر سنا لدى ‌تولي المنصب عندما بدأ ولايته ‌الثانية في كانون الثاني 2025.

وكانت زيارته إلى مركز والتر ريد هي الثالثة خلال 13 شهرا.

ويحرص ترامب على ممارسة رياضة الغولف بانتظام، لكنه مزح بشأن محدودية نشاطه البدني خلال فعالية أقيمت في الآونة الأخيرة بالمكتب البيضاوي، عندما قال وزير الصحة روبرت كنيدي جونيور إن الرئيس يمشي 14.5 كيلومتر في كل مرة يذهب فيها لممارسة هذه اللعبة.

وأثار ترامب تساؤلات بعدما بدا وكأنه يغفو خلال عدة اجتماعات، من بينها جلسة مع أعضاء حكومته، وسخر حيال هذا ‌الأمر في شباط الماضي، معلقا: "قال البعض إنني أغمضت عيني. كان الأمر مملا للغاية. لم أنم بل أغمضت عيني فقط لأنني أردت الخروج من هنا بأسرع وقت ممكن".
 
