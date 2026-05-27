صراع جوي بين الصين وأوروبا.. هذا عنوانه

تماطل في الموافقة على استلام طائرات "إيرباص"، ⁠للإشارة إلى نفاد صبرها إزاء تأخر الجهات التنظيمية في في اعتماد طائرات "كوماك" صينية الصنع، حسبما أفادت وكالة أنباء " ".

وأورد التقرير الذي نشر الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن سلطة الطيران المدني أخرت، خلال الأشهر القليلة الماضية، الموافقة النهائية التي تسمح لطائرات "إيرباص" بالوصول إلى البلاد ودخول الخدمة.



وسلمت الشركة الأوروبية أقل عدد من الطائرات التجارية في الربع الأول منذ 2009، وقال رئيسها التنفيذي جيوم فوري الشهر ‌الماضي إن التأخير يرجع ‌إلى "مسألة إدارية" عطلت نحو 20 طائرة كانت متجهة إلى الصين.



وقال فوري في مؤتمر عبر الهاتف لإعلان نتائج "إيرباص"، في 28 نيسان الماضي، إن المسألة جرى حلها منذ ذلك الحين، وإن الطائرات التي لم تسلم ستشحن ‌في الربع الثاني، إلى جانب عمليات ‌التسليم المعتادة خلال الربع.