تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

"شيكونغونيا"... تحذير من فيروس خطير "مُهمل"

Lebanon 24
27-05-2026 | 08:00
A-
A+
شيكونغونيا... تحذير من فيروس خطير مُهمل
شيكونغونيا... تحذير من فيروس خطير مُهمل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ باحثين حذّروا من أن التغيّر المناخي قد يُوسّع انتشار فيروس "شيكونغونيا" ليصل إلى مناطق جديدة، بينها أجزاء من أوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا، بحلول نهاية القرن الحالي.
Advertisement
 
ويعد "شيكونغونيا" من الأمراض المدارية المهملة وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، وينتقل إلى الإنسان عبر لسعات بعوض من جنس "إيديس".
 
وتتمثل أبرز أعراضه في ارتفاع الحرارة وآلام حادة في المفاصل والعضلات، إضافة إلى الصداع والإرهاق والغثيان والطفح الجلدي. ويعني اسم المرض، المأخوذ من لغة "كيماكوندي" المحلية وهي لغة إفريقية محلية، "أن يصبح المرء ملتويا"، في إشارة إلى شدة آلام المفاصل التي يسببها.

وبحسب تقديرات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، سُجلت خلال عام 2026 نحو 33 ألف إصابة مصحوبة بأعراض حول العالم، بينها تسع وفيات، فيما تركزت معظم الحالات في أميركا الجنوبية.
 
وحتى الآن، لا يُعدّ الفيروس متوطنا في أوروبا أو أميركا الشمالية، إذ تقتصر الإصابات فيهما على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة.

لكن دراسة حديثة نشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology تشير إلى أن هذا الواقع قد يتغير خلال العقود المقبلة بفعل ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وقال الدكتور يي شو الباحث في جامعة "تشجيانغ" للطب الصيني في مدينة هانغتشو، وأحد المشاركين الرئيسيين في الدراسة، إن 139 دولة أو منطقة حول العالم تُعدّ حاليا معرضة لخطر انتشار الفيروس، وهو ما يمثل أكثر من خمس مساحة اليابسة على كوكب الأرض.
 
وأضاف أن نماذج التغيّر المناخي تتوقع استمرار تمدد الفيروس شمالا نحو المناطق المعتدلة، خاصة في شمال شرق أمريكا الشمالية ووسط أوروبا وشرق آسيا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هل وصل فيروس "هانتا" إلى لبنان؟ "الصحة" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الثقافة تلقت هبة من مؤسسة "هونور فروست" لرقمنة مجلّة "BAAL"
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: تفشي فيروس "هانتا" ليس "بداية وباء" ولا "جائحة"
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

منظمة الصحة العالمية

روسيا اليوم

منظمة الصحة

الأوروبي

الفيروس

الرئيسي

الشمالي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:54 | 2026-05-27
Lebanon24
14:49 | 2026-05-27
Lebanon24
13:19 | 2026-05-27
Lebanon24
13:05 | 2026-05-27
Lebanon24
12:22 | 2026-05-27
Lebanon24
11:49 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24