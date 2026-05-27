"شيكونغونيا"... تحذير من فيروس خطير "مُهمل"

ذكر موقع " "، أنّ باحثين حذّروا من أن التغيّر المناخي قد يُوسّع انتشار "شيكونغونيا" ليصل إلى مناطق جديدة، بينها أجزاء من وأميركا الشمالية وشرق آسيا، بحلول نهاية القرن الحالي.

ويعد "شيكونغونيا" من الأمراض المدارية المهملة وفق تصنيف ، وينتقل إلى الإنسان عبر لسعات بعوض من جنس "إيديس".

وتتمثل أبرز أعراضه في ارتفاع الحرارة وآلام حادة في المفاصل والعضلات، إضافة إلى الصداع والإرهاق والغثيان والطفح الجلدي. ويعني اسم المرض، المأخوذ من لغة "كيماكوندي" المحلية وهي لغة إفريقية محلية، "أن يصبح المرء ملتويا"، في إشارة إلى شدة آلام المفاصل التي يسببها.



وبحسب تقديرات المركز للوقاية من الأمراض ومكافحتها، سُجلت خلال عام 2026 نحو 33 ألف إصابة مصحوبة بأعراض حول العالم، بينها تسع وفيات، فيما تركزت معظم الحالات في أميركا الجنوبية.

وحتى الآن، لا يُعدّ متوطنا في أوروبا أو أميركا الشمالية، إذ تقتصر الإصابات فيهما على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة.



لكن دراسة حديثة نشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology تشير إلى أن هذا الواقع قد يتغير خلال العقود المقبلة بفعل ارتفاع درجات الحرارة العالمية.



وقال الدكتور يي شو الباحث في جامعة "تشجيانغ" للطب الصيني في مدينة هانغتشو، وأحد المشاركين الرئيسيين في الدراسة، إن 139 دولة أو منطقة حول العالم تُعدّ حاليا معرضة لخطر انتشار الفيروس، وهو ما يمثل أكثر من خمس مساحة اليابسة على كوكب الأرض.

وأضاف أن نماذج التغيّر المناخي تتوقع استمرار تمدد الفيروس شمالا نحو المناطق المعتدلة، خاصة في شمال شرق أمريكا الشمالية ووسط أوروبا وشرق آسيا. (روسيا اليوم)