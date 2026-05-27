صحة
"شيكونغونيا"... تحذير من فيروس خطير "مُهمل"
Lebanon 24
27-05-2026
|
08:00
ذكر موقع "
روسيا اليوم
"، أنّ باحثين حذّروا من أن التغيّر المناخي قد يُوسّع انتشار
فيروس
"شيكونغونيا" ليصل إلى مناطق جديدة، بينها أجزاء من
أوروبا
وأميركا الشمالية وشرق آسيا، بحلول نهاية القرن الحالي.
ويعد "شيكونغونيا" من الأمراض المدارية المهملة وفق تصنيف
منظمة الصحة العالمية
، وينتقل إلى الإنسان عبر لسعات بعوض من جنس "إيديس".
وتتمثل أبرز أعراضه في ارتفاع الحرارة وآلام حادة في المفاصل والعضلات، إضافة إلى الصداع والإرهاق والغثيان والطفح الجلدي. ويعني اسم المرض، المأخوذ من لغة "كيماكوندي" المحلية وهي لغة إفريقية محلية، "أن يصبح المرء ملتويا"، في إشارة إلى شدة آلام المفاصل التي يسببها.
وبحسب تقديرات المركز
الأوروبي
للوقاية من الأمراض ومكافحتها، سُجلت خلال عام 2026 نحو 33 ألف إصابة مصحوبة بأعراض حول العالم، بينها تسع وفيات، فيما تركزت معظم الحالات في أميركا الجنوبية.
وحتى الآن، لا يُعدّ
الفيروس
متوطنا في أوروبا أو أميركا الشمالية، إذ تقتصر الإصابات فيهما على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة.
لكن دراسة حديثة نشرت في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology تشير إلى أن هذا الواقع قد يتغير خلال العقود المقبلة بفعل ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وقال الدكتور يي شو الباحث في جامعة "تشجيانغ" للطب الصيني في مدينة هانغتشو، وأحد المشاركين الرئيسيين في الدراسة، إن 139 دولة أو منطقة حول العالم تُعدّ حاليا معرضة لخطر انتشار الفيروس، وهو ما يمثل أكثر من خمس مساحة اليابسة على كوكب الأرض.
وأضاف أن نماذج التغيّر المناخي تتوقع استمرار تمدد الفيروس شمالا نحو المناطق المعتدلة، خاصة في شمال شرق أمريكا الشمالية ووسط أوروبا وشرق آسيا. (روسيا اليوم)
