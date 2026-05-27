بعد وقوفهم على صعيد عرفات ورمي جمرة العقبة الكبرى.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام

قام الحجاج اليوم الأربعاء بأداء الإفاضة بالمسجد الحرام، وذلك عقب وقوفهم على صعيد والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى.وشهدت أروقة وساحاته كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، ومتابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج.ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم .وكان الحجاج بدأوا الأربعاء أول أيام ، التوافد إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لأداء نسك رمي جمرة العقبة الكبرى، وسط انسيابية عالية في حركة الحشود، وتنظيم ميداني متكامل.وخصصت الجهات المختصة مسارات متعددة لتوزيع الحجاج على الأدوار المختلفة لمنشأة الجمرات، بما يضمن انسيابية الحركة وتقليل الكثافة، عبر منظومة هندسية متطورة روعي فيها توزيع الحشود وربط المنشأة بجسور المشاة وقطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في مشعر منى.