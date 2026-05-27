بمبلغٍ رمزيّ... بيع نماذج لمسيّرة "شاهد" الإيرانية في وسط طهران

عرضت في نماذج لطائرة "شاهد-136" ، بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بمبلغ رمزي.ونصب الطالب سيباهفاند خيمته الصغيرة في إحدى ساحات طهران اليوم الأربعاء، مع ملصقات دعائية ومواده اللافتة.وقال سيباهفاند في حديث لوكالة "نوفوستي": "جميع الإيرانيين فخورون بهذه الطائرة من دون طيار، خاصة لأن دولا أخرى بدأت في استخدام نسخ مطورة منها".وأضاف الطالب الإيراني: " مهتما، يمكنني مشاركة ملف الطباعة ثلاثية الأبعاد عبر تطبيق ، لكي تتمكن أيضا من طباعة نماذج مماثلة". (روسيا اليوم)