زامير: مستقبل النظام الإيراني واستقراره باتا غامضين

قال رئيس هيئة أركان الجيش اللواء ، إن "معظم القدرات العسكرية تعرّضت للتدمير خلال العمليات الأخيرة، وأن البرنامج أصبح متأخراً لسنوات عدة".وأضاف أن "مستقبل النظام الإيراني واستقراره باتا غامضين"، مشيراً إلى أن " في أصبحوا مطاردين، واقتصاد البلاد يعاني تراجعاً حاداً".وتابع: "حققت ضرباتنا أهدافها الاستراتيجية بشكل كامل، حيث استهدفت مواقع نووية حساسة مثل نطنز وفوردو وأصفهان، إلى جانب مصانع إنتاج الصواريخ ومنشآت الدفاع الجوي، وأسفرت عن تصفية عدد من كبار قادة وعلماء النووي".وفي الوقت عينه، شدّد زمير على أن " لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، محذّراً من أن "التهديد لم ينتهِ تماماً رغم الضربات البالغة التأثير".